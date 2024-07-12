環球購物中心 給員工舞台

「下班之後與同事相約去健身中心運動」、「領到上萬元的禮券購物金，跟同事熱烈討論準備購買的商品」、「不到30歲即升任店長，甚至從實體跨足到線上購物，找到讓自己盡情發揮的舞台」，不同於一般百貨商場的工作情境，這些員工多元體驗的幸福場景，都在Global Mall環球購物中心持續發生著。

明年即將邁入20年、員工平均年齡約33歲的Global Mall，目前全台共有八家實體店及環球Online線上購物，為業界中相對年輕的百貨商場，不僅以打造家庭日常生活幸福為宗旨，同時更全方位構築幸福職場。

Global Mall以運動生活化、職場安心感及發展多元化三大促進措施，提供員工免費體驗健身中心運動設備、特定教練免費課程，舉辦線上運動競賽獎勵，更提供每位員工最高年享超過萬元購物金、定期購物優惠及多元津貼。

冠德集團指出，因應零售趨勢的快速發展，提供多元學習訓練管道搭配快速升遷、多元輪調機制，鼓勵員工盡情發揮，另，針對新人也設置一對一mentor制度，協助更快融入工作與團體生活，多元措施，期望讓員工從生活多元體驗到成家立業，享安心打拚的幸福職場。

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