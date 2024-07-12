環球購物中心 給員工舞台
「下班之後與同事相約去健身中心運動」、「領到上萬元的禮券購物金，跟同事熱烈討論準備購買的商品」、「不到30歲即升任店長，甚至從實體跨足到線上購物，找到讓自己盡情發揮的舞台」，不同於一般百貨商場的工作情境，這些員工多元體驗的幸福場景，都在Global Mall環球購物中心持續發生著。
明年即將邁入20年、員工平均年齡約33歲的Global Mall，目前全台共有八家實體店及環球Online線上購物，為業界中相對年輕的百貨商場，不僅以打造家庭日常生活幸福為宗旨，同時更全方位構築幸福職場。
Global Mall以運動生活化、職場安心感及發展多元化三大促進措施，提供員工免費體驗健身中心運動設備、特定教練免費課程，舉辦線上運動競賽獎勵，更提供每位員工最高年享超過萬元購物金、定期購物優惠及多元津貼。
冠德集團指出，因應零售趨勢的快速發展，提供多元學習訓練管道搭配快速升遷、多元輪調機制，鼓勵員工盡情發揮，另，針對新人也設置一對一mentor制度，協助更快融入工作與團體生活，多元措施，期望讓員工從生活多元體驗到成家立業，享安心打拚的幸福職場。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 獨／新青安「開鍘」違規者 年限、成數、利率最嚴版本出爐
▪ 買得到最重要？專家：房市可能虎頭蛇尾急轉直下
▪ 新竹預售大樓漲翻天 總價中位數三年飆漲近6成
▪ 鄰居透天2600萬脫手！他照行情「降價賣」反滯銷 內行人點關鍵
▪ 資金狂潮！北市億元預售豪宅交易量大增近8成 狂賣105億元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言