冠德 奪亞洲最佳企業雇主獎

冠德企業集團成立45年，持續推動淨零建築，發揮綠色公益影響力，繼先前奪下亞洲企業社會責任獎兩大獎殊榮後，旗下三企業再獲《HR Asia》頒發「2024亞洲最佳企業雇主獎」。

冠德集團旗下三家企業，包括冠德建設（2520）、根基營造及Global Mall環球購物中心齊獲國際權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發「2024亞洲最佳企業雇主獎」，從368家參獎企業激烈競中脫穎而出，其中冠德建設為唯一三度蟬聯獲獎的建商品牌，根基營造、環球購物中心則首度參加即獲肯定。

冠德企業集團秉持誠信、服務、創新、永續的理念，以ESG永續發展、傳遞幸福價值為核心，致力於為大眾打造綠色低碳家園，同時積極貫徹培育人才永續發展，透過多元共融、健康促進、綠色公益三大育才策略，全方位構築永續幸福職場。

隨著Z世代人才進入職場，《HR Asia》今年「亞洲最佳企業雇主獎」評分重點，即著重於企業體現多元世代共存、合作的職場生態。冠德集團表示，持續落實多元、共融的職場環境，建立多樣化交流方式，透過內部社群交流平台、共識營及各式活動，從企業理念、產業趨勢、專業知識到健康運動、公益活動等，創造互動交流，並鼓勵跨世代的經驗傳承及勇於創新，搭配薪酬獎勵制度、完善福利制度，提升員工歸屬感。

冠德集團表示，積極推動人才培育，將知識列為員工福利標配，提供線上線下多元學習訓練管道，包括學習計畫、專業培訓費用補助，以及與教育數位平台合作，鼓勵員工進修，同時迎接AI人工智慧新時代來臨，也規劃科技趨勢、數位應用課程等，幫助員工掌握數位轉型關鍵技能，2023年員工平均每人訓練課程時數遠高於企業規定的三倍。

為打造工作與生活平衡，冠德集團指出，積極推廣運動風氣，結合APP舉辦健走運動，2023年員工累計總步數達6.25億步，相當於碳排量減少達10.5萬公斤。同時近期舉辦的冠德企業集團運動會，今年擴大打造為親子運動日，當日共有近600名員工及眷屬共襄盛舉。

為鼓勵員工相揪一起運動，冠德集團設有羽球社並提供補助，鼓勵員工持續參加101垂直馬拉松，今年共計近40位員工參加。除了提倡運動，也注重員工身心平衡，提供多元健康照護服務，包括每年最高達萬元的健康檢查補助、諮詢及心靈講座等，體現幸福生活。

此外，冠德集團將永續理念推動到職場，內化成為每位冠德員工的DNA，舉辦集團論壇講座及教育訓練，邀請產官學各界專家交流，更舉辦淨山、淨灘及各式公益活動，包括契作認養宜蘭行健村有機稻田、與經濟部北水局合作進行合理化施肥農地認養，近期舉辦的綠竹筍園體驗，吸引百名員工參與採收竹筍，期望讓永續意識不斷向下扎根、向外擴散，實現共好共榮。

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