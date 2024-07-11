民團建議代管案租金登錄 內政部：恐又陷租屋黑市

中央社／ 台北11日電

民團建議修法將「代管」案件租金資訊直接登錄。內政部今天說，部分代管業者未必能掌握租金資訊，而且恐導致房東不願委託代管業，使原已代管的租屋又陷入黑市，不利租賃住宅服務產業發展。

內政部晚間透過新聞稿表示，立法院內政委員會今天審查「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案。有民間團體主張，將租賃住宅服務業提供政府的「代管」案件租金資訊，直接登錄並對外公開。

內政部指出，為推動租屋市場資訊透明化，目前已規劃在「去識別化、個資保護、不用修法」原則下，在6個月內針對於政府已掌握的租賃實價登錄、包租代管及租金補貼資料，進行區域租金行情等相關統計分析，並定期公布，讓租屋民眾更瞭解租賃市場情形，並兼顧個資隱私與居住正義。

至於民團質疑推動租屋市場資訊透明化，長年「拖延保守」。內政部表示，租屋黑市是長久複雜的問題，從民國101年規定租賃仲介案件實價登錄以來，政府已先後透過租賃條例的立法與修正，要求租賃住宅服務業者應配合提供包租代管的租賃案件資訊，以及辦理轉租案件的實價登錄，但其能累積蒐集的租屋案件資訊仍然有限。

內政部說，直到111年推動「擴大300億元租金補貼」政策，透過溫和有效的方式，才順利取得大量租屋資訊。以目前所蒐集的112年有效租約案件65.7萬筆，約占整體租屋市場75%分析，其中租金補貼案件就高達56萬筆。

內政部表示，一直都是在兼顧「維護租屋市場安定」與「資訊透明」原則下，逐步穩健積極推動租屋市場資訊透明化，而非採以激烈手段來處理問題。

另外，對於民團建議應修法將「代管」案件租金資訊直接登錄，並對外公開。內政部強調，考量部分代管業者未必受房東委託代收租金，對於租金資訊也未必能實際掌握，如果將其提供的租金資料直接登錄公開，仍需考量該租金資料的可參考性。

內政部說，業者如果因此申報不實而受到裁罰，也將引發爭議，甚而導致房東不願委託代管業處理租屋事務，使原已代管的租屋又陷入黑市，將不利租賃住宅服務產業的發展，建議仍需審慎評估修法效益和可行性。

修法 內政部 實價登錄 租金補貼

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