管理錦囊／確立策略意圖 布建永續藍圖

過去許多教科書常以願景（vision）一詞來描繪或勾勒出企業永續經營的藍圖，然而，這些願景卻又往往過於空泛甚至遙不可及，最後淪為鏡花水月。

為避免願景口號化，於是我們反思企業的使命與企圖，於是乎管理者如何定義組織的未來？就成為企業關注的焦點。

「策略意圖（strategic intention）」是指企業策略的核心，是一種長期經營目標的思維，簡單說就是一個企業的企圖心。以美國飲料巨擘可口可樂（Coca-Cola）為例，其策略意圖是把可樂放在世界上每一位消費者伸手可及之處。

由此可見，透過策略意圖的確立，管理者可以創造出激勵人心的組織，發展出創意十足的行動策略與方案，並引導組織邁向永續經營的大道。簡單歸納策略意圖之要點有三。

一、策略意圖是企業超能力的實踐

「化不可能為可能（Make impossible possible）」絕對不是一句口號，領導者的理念與價值觀往往影響企業的走向，將意圖具體化成明確的目標後，看似不可能達成的任務，在集體意志的凝聚下，反而出乎意料的達成。

明確的策略意圖，有助於引導員工挑戰目標的企圖心與使命感。

二、策略意圖是企業意志力的延伸

企業的意志力仰賴領導者的執著與堅持，此二者則需要毅力來實現。領導是一種動態的行為模式，組織績效之好壞，往往取決於領導者與被領導者之間的互動，如何號召並喚起被領導者的熱情才是關鍵。

明確的策略意圖，有助於激起員工坦然面對與接受挑戰的勇氣。

三、策略意圖是企業創造力的展現

雖然策略模仿可能是最省時、最不費力的方式之一，卻無法提升組織的競爭優勢。況且建立在模仿基礎上的策略，往往毫無機密可言，又何來的競爭力。因此，唯有發展具備新知識創造的能力，方能具備競爭力。

明確的策略意圖，有助於企業發展競爭性的全面創新能力。

以國內超市龍頭全聯福利中心的崛起為例，從起初虧損連連的66家賣場，到快速展店與併購，奠定市場最大供貨量的地位，同時掌握消費者採購方便性的通路，最終成就超市霸業，其於企業社會責任績效報告書中，揭示策略意圖為「從心出發，實現美好生活」為核心理念。

《孫子兵法･虛實》有云：「人皆知我所以勝之形，而莫知吾所以制勝之形。」意思是說人們都知道我作戰時所使用的方法與戰術，卻無法了解我是如何運籌帷幄之制勝的思維與戰略。新世代的管理者應及早確立策略意圖，以達成永續發展的目標。

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