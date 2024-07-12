企業策略／成長卡關 釐清五大原因

為什麼公司的業績總是不上不下，花不少錢做銷售與行銷，卻感到成效有限？有沒有什麼方法可以提升業績成長？在此歸納出企業普遍面臨的五大行銷難題與對應建議。

第一點，不懂行銷邏輯，失去行銷優化的自主性。在數位時代，企業砸大錢找網紅代言、社群行銷等活動，但往往難以準確衡量其效益。傳統以短期業績評估的方法，已不適用於數位環境下長期品牌經營的成效評估。

許多企業依賴外部廠商操作行銷，卻因不了解行銷原理而無法判斷成效好壞，失去優化的自主性。建議應了解操作邏輯與目標，並要求代理商詳細解釋數據定義與脈絡，才能合理評估行銷成效。

第二點，沒有整合線上線下資源。傳統零售品牌習慣依賴實體通路，不熟悉如何運用線上資源；傳統電商認為實體成本太高，不願投入。隨著消費者購買行為日益多元，線上線下交叉的消費模式愈來愈普遍。企業需要學會整合不同銷售管道，設計消費者的交互體驗。

建議企業進行多通路布局，善用線上資源為實體通路導客，同時在實體設計與消費者的線上連結，累積品牌聲量。例如，針對官方會員，在LINE社群提供實體優惠券，又或在活動現場鼓勵消費者關注線上社群，達到線上線下的相互串連。

第三點，缺乏有效的檢討機制。若沒有檢討機制，將無法從過往經驗中汲取教訓、優化未來策略。這往往造成重複犯錯，甚至為避免失誤而不斷降低業績目標，形成惡性循環。

要擺脫惡性循環，可以運用「RACAE正向優化循環」法：記錄數據（Record）、分析數據（Analyze）、導出結論（Conclude）、提出推論（Assumption）、驗證推論（Experiment）。善用檢討機制，企業可以逐步提升對數據的掌握能力，即使結果不如預期，也能快速找出關鍵問題並加以改善。

第四點，過度追求短期業績，忽略長遠規劃。許多企業為了業績，往往只關注短期問題，忽視了整體規劃的重要性。例如，電商過度追求廣告投資報酬率，忽略了整體市場布局，導致行銷的打擊面過於狹隘，沒能及時搶占市場。

建議企業應做好行銷規劃與整體布局，例如在新品導入市場的初期，應該讓最多消費者體驗，首重的指標應該是高獲客數、而非追求高獲利。

第五點，團隊缺乏共識，執行效率低下。團隊協作不佳往往是業績成長的一大障礙，無論是上下級之間對任務重點的理解差異，還是平行部門間的銜接問題，都可能導致執行效率低下，影響最終成果。

建議公司要使用協作管理模式，將行銷任務、每日工作事項及負責人明確列在同一個地方協作。這種公開透明的協作方式可以幫助團隊成員清楚了解整體進度，提高協作效率，自然就更容易達成目標。

上述這些問題的根源在於缺乏系統化的行銷管理，企業若發現自身面臨兩個或以上的難題，就應該認真考慮改善行銷管理模式。可以嘗試運用文中提到的方法，如RACAE優化流程、多通路整合策略、協作管理表等工具等來改善現狀。

企業想要持續創造成長，需要建立全面的行銷策展管理，平衡短期業績和長期品牌發展，掌握行銷數據脈絡，並持續優化團隊協作。這樣就能在競爭激烈的市場中脫穎而出，創造長紅的業績。

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