職感心教練／發揮專業價值

與合作夥伴討論起要如何展開品質改善計畫，他很開心地拿手機裡的照片給我看，是以前獲得品質改善比賽金牌獎盃，順帶還說出他擁有六標準差的證照。我說：「那太好了，我們有位專家可以帶領團隊咧。」我接著問：「那麼我們要如何進行呢？」他卻突然語塞…。

也曾見過周遭不少具有顯赫的學歷、漂亮的經歷，還擁有許多專業證照的專業人士，在職場裡進行一些所謂指導、要求，實則是指責、抱怨，未能帶來實際的成效，反而破壞了團隊氣氛，也浪費大家的時間。

為何看不出他們在當前的工作場域是如何展現能力呢？是公司文化、團隊的工作氛圍，還是個人心態所導致？又或者是不自覺地表現出專業的傲慢，只想證明高人一等，反而讓表現大打折扣？

其實專業本身不會是問題，如何將它運用出來才是問題。所以「專業要用才有用。」第一個「用」是動詞，表示將你的專業施展出來；第二個「用」則是名詞，代表所獲得的成效。要能有效地施展出來，才會顯現其價值之所在，而抱持何種心態與如何去用，更是成功的關鍵。

你得要先認清自己的角色（如指導者或執行者），以積極與正向的態度，思考採取何種適當的方法和途徑，發揮你的專業技能，才有機會產生專業價值。

愛因斯坦（Albert Einstein）說過：「什麼叫瘋子，就是重複做同樣的事情，還期待會出現不同的結果。」以往成就豐功偉業的方法，是建立在當時的時空背景，未必適用於當下的職場。

即便擁有一身好本領，卻無法滿足對方的需求或是解決他人的問題，也不探究原因並適當調整心態和做法，最終可能不得其門而入，當然無法發揮自己的實力。

那麼身為專業人才，可以讓自己做出改變的有力提問是：「要讓我的專業創造出價值，需要採取的心態與方式是什麼？」

當你感到「懷才不遇」、「英雄無用武之地」或始終無「法」好好施展身手以發揮影響力之時；透過反思，轉個彎，或許就會讓你揮灑的空間與獲得的成果變得不一樣。但要注意的是，你的目的是要如何運用你的專業去「達成」任務，而不是告訴大家做不到。

通常會埋沒你才能的，不會是別人，而是來自於沒能認清現實，並適當調整心態與做事方式的自己；始終尊重對方，然後做出改變去落實你的專業，也將贏得他人對你的敬重。

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