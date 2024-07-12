智慧經營／鼎王鍋具董事長許登旺 強打品牌 讓世界看見

鼎王鍋具董事長許登旺事業橫跨兩岸，靠60/40市場發展策略、得獎加持、數位轉型，在過去被國際企業壟斷的鍋具市場中，讓華人也占有一席之地，並讓台灣鍋具產業也被世界看見。

來自彰化農村的貧窮家庭，許登旺為了改善家族「窮五代」的命運，退伍後經由友人介紹，先是進入百貨公司擔任鍋具業務，26歲創業時靠著代理一支義大利進口的平底鍋打趴所有鍋具廠商。

產研聯手 獲獎不斷

不過許登旺也發現，代理商很容易被取代，因此早在2014年就帶著公司從代工轉型研發，在工業研究院的協助下，開發出適合華人使用的鍋具，「我們替國家拿到三面銅牌、六面銀牌，2019年更以999純鈦鍋，拿下法國巴黎世界發明獎金牌獎。」

2000年，許登旺買下美國西雅圖已有百年歷史的「鵝媽媽（Mother Goose）」，並以這個品牌打開全球鍋具市場。

為了精進研發知識，許登旺也完成大學和碩士學位。「會想去念碩士的原因，是有次帶團參加貴州舉辦的國際大數據產業博覽會（數博會），發現聽不懂當時所說的雲端、大數據。」

許登旺表示，鍋具是一個很傳統的行業，台灣2,300萬人口的市場大概維持營收280億元，這幾年來也沒長大，「1989年就去大陸考察市場，2000年大陸加入WTO，才慢慢對國外開放，那時候就想切入大陸內需市場。」

於是鼎王鍋具2020年先在福建廈門落腳，「福建廈門跟廣東深圳是大陸最不排外的兩座城市，且廈門連菜市場裡互罵聲，都跟台灣很像。」

鼎王鍋具目前在台灣以實體通路為主，採60%精耕百貨專櫃，40%拓展網路與全國電子、Order、詩肯柚木、維康醫療等實體通路。

許登旺介紹今年5月在法國拿下發明獎的鍋子，是用孟宗竹做成，預計年底就會在台灣上市，「關鍵是找到封口技術，不用塗鐵氟龍，且傳導快，埋在地底一年就分解，對環境友善。」

他指出，每次都參加法國巴黎的比賽並獲獎，這樣不僅有利品牌銷售，拉大品牌定位區間，「但在研發設計時，就要先分析市場，先找出與競爭對手的市場定位在哪裡，再看產品定位跟價格定位是否有做好，如果沒有做好，獲獎的東西賣不出去也是曲高和寡。」

許登旺補充，大陸不少年輕人很喜歡法國巴黎，因為那是世界美學設計之都、時尚產業領頭羊，「鍋具獲得獎項的肯定，也代表鍋具有時尚品味和優雅的格調。」此外，他一直堅持的是，不管在台灣或大陸，絕不玩價格戰，「台灣人玩價格戰，絕對死無葬生之地，而且我的東西從來不偷工減料。」因此到2015年以前，鼎王鍋具在大陸都是賠錢。

網路行銷 積極拓市

許登旺關注到「網購」是未來商業趨勢，是受到客戶的刺激與微商興起影響。「那時拜訪大陸客戶，十個有九個客戶都在問，為何你們公司還能活到現在，原來大陸客戶習慣到官網採購，因此刺激他不得不好好經營公司網站。」

許登旺也注意到，大陸的團隊擅長網路行銷，平均年齡在30歲以下，網路銷售更占整體營業額高達九成，因此搭上當時最流行透過在微信（WeChat）朋友圈分享、銷售產品進而獲利的「微商」商業型態順風車。不過2020年新冠疫情爆發，對鼎王鍋具營收衝擊相當大，因為42個通路都在百貨公司和購物中心，沒人潮就代表沒金流。

鼎王在疫情期間營收衰退到創業35年來首次虧損，更第一次向政府申請補助。許登旺說，為了生存，他不僅請企管顧問師協助數位化轉型，還積極接觸社團，擴展市場。

許登旺並不被疫情輕易擊倒，他強調：「企業要化被動為主動，和社團、社區、學校、團媽、直播主、宮廟等結合。我不怕疫情，某種方式來說，它是在逼我去做數位化轉型。疫情對不服輸、積極、動力強的企業，是件好事。」

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