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德國創新挑戰台北初賽 台大學生破解抗藥性提案奪冠

中央社／ 台北11日電

2024德國創新挑戰賽Falling Walls Lab（圍牆倒下實驗室）今天舉行台北初賽，最後由國立台灣大學電資學院資料科學碩士陳怡孜獲得優勝，其創新構想為「破解抗生素抗藥性」，將代表台灣於今年11月赴柏林參加全球總決賽。

德國Falling Walls基金會自2009年開始舉辦此創新競賽，今年是第5度在台北舉行Falling Walls Lab初賽，由德國弗里德里希諾曼自由基金會（FNF）全球創新中心暨台北辦事處、台北德國學術交流資訊中心（DAAD）與國家科學及技術委員會共同舉辦。

FNF全球創新中心主任諾爾（Céline Nauer）致詞時表示，FNF相信教育是民主社會的基石，很高興能夠主辦促進台灣與德國學術交流的創新活動，相信這場比賽有助於讓台灣年輕學子的創新概念，在國際社群獲得更大的能見度，並激發更多跨文化合作。

德國在台協會教育暨科技組長金力安（Julian Goldmann）則指出，全球面臨多重危機和政治不確定性，亟需聰明的年輕人才提出社會上各種挑戰的創新解決方案，並用簡潔方式傳達給其他學科和公眾；台灣和德國都重視科學對社會的積極貢獻，因此Falling Walls Lab是加強雙方跨領域學術交流的理想平台。

今年台北初賽共17名參賽者提案通過初審，包含來自台灣大學、台北科技大學、淡江大學、中國醫藥大學等機構的大學生與研究生，參賽主題相當多元，橫跨物理學、化學工程、生物醫學、流行病學等。

今天比賽現場，參賽者以全英文針對科學、創新及發展等項目，介紹自己的研究，闡述想要解決的問題與方案，並接受評審團問答。初賽評審團成員由德國相關駐台機構代表及學者專家組成，評選標準為突破性、相關性與影響力、報告結構與表現。

今天獲得優勝的陳怡孜，其創新構想為「破解抗生素抗藥性」，將代表台灣於今年11月赴柏林參加全球總決賽。同時，國立台灣大學心理學系研究所碩士林軒伃的創新構想「解碼大腦閱讀雙語機制」，以及長庚大學電機系博士生羅杰煦（Rajarshi Sarkar）的創新構想「打破質子輻射損害的壁壘」，分別獲得第2名及第3名。

台灣大學 德國

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