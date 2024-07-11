還沒「被判死刑」！科科科技重啟IPO 董座王献堂正面思考：向前看

KKBOX母集團科科科技（KKCompany）宣布重啟IPO計畫，11日與富邦證券簽訂輔導合約，預計6個月後登錄興櫃，科科科技在6月12日面臨上市失敗，30天後，董事長王献堂再度宣布新IPO計畫，他自評是超正面思考性格，「反正我們還沒有死刑嘛！還在路上，要向前看！」。

王献堂表示，期望科科科技重新IPO將能扮演台灣軟體產業聚落領頭羊角色。6月12日前主辦券商統一證券決定不送件，經過一下午評估，我很快就做決定繼續在台灣IPO，隨後跟股東報告溝通，取得所有股東支持。

而對於一度考慮海外掛牌，短期間內評估峰迴路轉又選擇台灣，他表示公司從台灣出發並取得成績，有使命擔任產業領頭羊角色回饋台灣，期促成台灣軟體產業形成聚落，「台灣若光有硬體，我覺得整個生態圈還是缺一角，應該更多類似KK的商業應用層面公司，以打群架方式建立競爭力」。

王献堂表示，一般公司選擇哪裡上市通常有兩個考量，一是那個市場是主營市場，其次是該市場投資者對公司比較瞭解。「在日本上，還是單打獨鬥一點，台灣可以有更多資源協作，台灣的技術跟人才還是比較強大，我也相信台灣資本市場會越來越瞭解軟體產業。」以下為訪問重點摘要：

Q：上興櫃，是富邦（2881）簽訂輔導契約的前提嗎？

王献堂（以下簡稱A）：富邦是我們之前的協辦券商，他有表達強烈支持我們的意思，也建議我們要上興櫃，有希望我們跟股東溝通，而台灣的興櫃對大股東KDDI來說，是不太能理解的，所以我們需要把興櫃的規範跟對方解釋清楚，這樣可以取得日本方的支持。

興櫃不是富邦簽輔導的前提，他是根據過去經驗強烈建議我們，上市櫃承銷新股這（興櫃）都是一個跟市場溝通好的平台，因為投資者都很熟悉。

Q：所以之後IPO會以興櫃這6個月的成交價格為參考？

A：當然是，就是尊重市場機制。

Q：在台灣IPO跟日本的差異？

海外公司在台灣掛牌大概費用1200~1500萬元，比日本便宜很多，日本大概要300~500萬美元，看需不需要重組架構，還要一年時間。

Q：統一證券（2855）先前沒有建議你們登錄興櫃嗎？

A：他們（統一證券）有問我要不要上興櫃，因為KY公司可以選擇上或不上，但沒有強烈建議我們說一定要上興櫃，沒有跟我們分析上興櫃的利弊得失，而我們沒有相關知識！

對於價格也沒有跟我們討論，我們去年9月做一個私募，所以就認為是一個錨定價格效果，證交所有問我們價格如何去定的，我們也不是說因為私募價格，而是有解釋一個完整財務模型，上一次IPO我們是跟隨過去自己的經驗，券商如果沒有強烈建議，我們就沒有做，這次富邦就有強烈建議（興櫃）。

Q：還會對統一採取法律行動嗎？

A：我都已經忘了他，你還一直叫我再想他。他們如果沒有真正再侵犯我們股東權益，我就是會向前看啦！跟統一的關係，在上市時間（6月12日）失效後就自然消失了。跟統一溝通不良或者大家看起來恩恩怨怨都是過去的事情，人往前看吧！反正不是不能挽回的事情。

Q：所以IPO還要再花時間來過，你有哪些感想？

A：我是超正面思考的人，是失敗或挫折都是昨天的事情，我的個性就是去直面當下問題，預見將來可能發生的問題，比較不想過去，所以IPO失敗只干擾我一兩個小時，並沒有太久。

公司的價值不只是市場價值幾元，投資者投資我們，也不會只看賺EPS幾元，還會看經營團隊如何經營公司，其次還有社會價值，團隊同仁是否認同公司的理念，形塑企業文化，先前沒有辦法在很短時間去溝通公司的價值，現在輔導之外我們還有多出來6個月時間再去溝通公司價值，這不是一件壞事。

Q：對未來的期許？

A：我們對自己的期許是一定要成功！我們又不是一個爛公司，投資最重要就是，公司做的事情是不是在主流趨勢上，第二個是經營團隊是不是好的，會不會惡搞？我們的股東都是有名有姓的股東，我們也很踏實做商業，不然一路上不會遇到這麼多股東支持過去就過去了，沒做好就要改。

我們有正現金流進來，有7000～8000萬美元儲備現金，為何還要IPO？其實短期目的是希望有一個平台，看到好的目標可以投資或併購，沒有IPO就沒有市場參考價，必須拿全現金併購，必須不斷私募，這在國外成功的軟體公司都這樣做，所以上市平台對軟體公司營業規模往上走是重要的。

目前45%營收來自海外，我們目標3年內能有70%營收來自海外，其中日本貢獻60%。

Q：有什麼併購案將發生嗎？

A： KK其實不是一個小的軟體公司，在IPO不順利這件事上，很多人都在看，對其他軟體新創或一些小一點的軟體公司影響蠻大，他們會擔心比KK小會不會在台灣資本市場得到支持？最近很多人來找我們，他們也會規劃思考下一步，因為他知道我們在日本市場成績也慢慢做出來。

那我還沒有被宣告死刑對不對？我們還在路上而已，我們要把它（IPO）做成，這也是為何我們要在台灣IPO，也期待今年會看到併購案發生，但因為我們還沒有IPO，所以除非對方知道我們正在準備上市，願意用換股的方式，那我們就會更積極，要全現金收購就不會考慮。

商品推薦