南部建商：科技業進駐帶來人口紅利 持續看好房市
上曜與欣巴巴今天受訪談及南台灣房市景氣均表示，受惠於高科技業持續進駐、擴產南部地區，帶動人口紅利的剛性需求；上曜建設董事長張祐銘表示，這幾月銷售狀況超乎預期，他直言房價尚未看到高點。
耕耘南部不動產市場的建商上曜和欣巴巴，今天受邀出席「2024年不動產產業研討會」。
對於房市看法，張祐銘表示，市場資金多，成為房地產持續上揚的動力，這幾月銷售價格超乎預期，他個人認為房價還沒看到高點。
上曜集團旗下子公司斐成同樣為建設事業，張祐銘說明，上曜主打豪宅，斐成則主打是市區小豪宅，以都更危老為主，且土地都是自有買斷。
他也提到，受惠於大台南地區基礎建設蓬勃發展、高科技產業進駐的人口紅利、新青安政策進場，帶動剛性購屋需求增加，成屋銷售和交屋入帳，推升上曜今年上半年營收為新台幣6.04億元，年增25.43%。
他說，今年上曜仍有3建案持續銷售之外，子公司斐成近期取得台南市中西區府前段土地，也讓集團土地庫存增加，推升上曜目前在手案量居高，季增逾70億元、達473.5億元，包含新成屋銷售、尚未推案、危老都更案，將助力未來營運。
欣巴巴財務長李鎮宇指出，近5年來南部成屋或是預售屋銷售，主要因就業市場帶動剛需，而科技業持續在南部擴產，實質剛需因此激勵房市。
另外因政府去年推出新青安政策，考量到利率，建商為了控制總銷和總價帶，坪數設計方面多半會在24至38坪、2房或是3房，也是看準現在較少三代同堂，小家庭趨勢明顯，若以南部來看，台南和高雄總價帶約落在1300至1500萬元。
他說，今年銷售重點為台南及屏東共4個預售個案，加計4個成屋銷售。另外也將視危老重建審查的進度，如高雄龍華段或龍中段的建築執照能順利核發，將推出高雄預售個案。
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