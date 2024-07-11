「房價還沒見頂」 上曜董座張祐銘1原因分析、預期今年呈價量緩漲格局

上曜建設（1316）11日受邀參加宏遠證券與IR Trust共同舉辦「2024年不動產產業研討會」，上曜建設董事長張祐銘表示，目前市場資金太多了，但沒有投資管道，造成房市上揚力道強勁，建案銷售價格跟購買力道都超乎預期的好，而房價也還沒看到見頂的跡象，預期今年房市會呈現價量緩漲格局。

上曜指出，受惠大台南地區基礎建設蓬勃發展、高科技產業進駐之人口居住紅利、以及新青安政策進場等多項利多因子，帶動剛性購屋需求買氣增加，不僅推進集團旗下包括成屋「THE KING」、「帝凡內」、「梅菲爾」等良好的詢問需求以及交屋入帳，挹注上半年營收年增逾兩成。另，集團旗下上櫃子公司斐成（3313）同樣受惠房市熱況，在手個案「琉星」與「城之樹」分別也銷售九成與近五成。

張祐銘表示，集團目前建設公司中，上曜專注高品質、豪宅等建案，鎖定高資產、科技新貴等需求購屋者，斐成則是著重都更、危老等模式，且都以向地主買斷建物、土地的方式改建，因此較不會有卡在釘子戶，造成都更冗長問題，日前也插旗台南市中西區府前段地號，未來布局繼續瞄準台南地區。

張祐銘指出，目前集團手上的台南個案，均價大約都站穩每坪5字頭，穩健銷售中。至於豪宅產品是否受到限貸令影響，他認為，限貸令影響的是中產階級，但對金字塔頂端的客人並無影響，而集團布局的豪宅產品具有稀缺性、地理便利、產品獨特性等優勢，所以對層峰客來說仍具有一定吸引力。

推案上，張祐銘表示，預計下半年將在台南九份子推出200億元的重點大案，基地面積約3,791坪，總戶數共1,012戶，以取得建照，預計10月底前開工。

展望未來，張祐銘表示，在這一波房市熱況下，集團已備妥多筆個案，在手案量居高，達473.5億元，未來營運動能無虞。除了科技產業擴廠至南台灣外，高鐵也縮短了南北差距，加上市場游資充沛，對未來房市相當樂觀，看好房地產事業良好發展前景，對於整體營運成長深具信心。

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