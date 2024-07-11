世界海運大國 李孟諺期許政府與產業攜手提升航運發展

「第70屆航海節慶祝大會」11日舉行，交通部長李孟諺出席致詞並擔任頒獎人，他表示，台灣四面環海且位居亞太地區航運樞紐，在全球海運市場上的表現更是受到國際矚目與肯定，除了感謝海運從業人員的付出與貢獻，也期許海運業持續發展。在航港永續發展方面，交通部將致力推動相關產業升級，並且透過積極改善港口聯外交通，讓進出港口的貨物輸運更加快速與便利。

每年的7月11日為航海節，今天的慶祝大會上表揚績優船舶運送業、模範航港從業人員、模範船長、模範海員等；國立高雄科技大學特聘教授兼副校長余克維、全港通航業股份有限公司總經理蔡宗勳則獲選為海運有功人員，其中余克為長年致力於推動台灣海事教育工作；蔡宗勳則於今年0403花蓮強震發生後，全力配合航港局投入蘇花海運備援。

李孟諺致詞時指出，這是他接任交通部長以來，首度參加航運界的年度重要盛事，台灣海運得以不斷的成長進步，都是靠著海運從業人員的努力，在各自的崗位上持續付出，才有今日繁榮茂盛的景象，同時將台灣在地生產的各項貨品運向世界，扮演重要的角色。

台灣雖然小，卻有很多領域在世界上有非常重要的貢獻，除了科技業、電子業，航運業也扮演著著重要的角色，其中長榮（2603）貨櫃運力排名全球第7名、陽明海運（2609）第10、萬海（2615）第11，3家市占率合計約9.8%，另我國主要散裝業者裕民航運（2606）、台灣（1711）航業等逐步擴增船隊規模合計達1千多萬噸，規模與實力也不容小覷。

李孟諺表示，我國海運業的表現不只讓世界看到台灣的重要性，海運從業人員更見證了海上運輸對台灣經貿發展的影響。疫情前航運業曾走過一段慘澹經營的日子，所幸在疫情期間因為需求改變創造許多機會，恢復了往日的榮景，可見航運業對台灣經濟與民生有非常大的貢獻與影響。

李孟諺強調，交通部向來關注重視航港永續發展，也致力推動產業升級相關政策，近年來更持續投入港務智慧化、永續化，積極引進綠能與新的能源，提升港區的價值，其中高雄港第七貨櫃中心營運即將全面啟用，屆時將引進綠能，提高效率；國道7號延伸到高雄港已通過環評，進入設計階段，可以預期透過聯外交通改善，將可進一步提高港口效能；基隆、台北等商港也都有相關建設與轉型計畫。未來也將投入相關經費來持續優化港區建設與服務，與民間通力合作，讓航運業務更加的蓬勃發展。

商品推薦