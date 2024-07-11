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峰迴路轉！新潤「新知商辦大樓」交易告吹5日後 一詮砸29.9億買下

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
新潤董事長郭長庚。記者朱曼寧／攝影
新潤董事長郭長庚。記者朱曼寧／攝影

新潤（6186）位在新莊區「新北知識產業園區商辦大樓」交易案峰迴路轉。新潤公告，原先售出的新知商辦，因「買方部分交易條件無法達成，經雙方協議後解除契約」，不過公告沒隔幾天後，又有新買家出現，LED導線架大廠一詮精密工業（2486）以29.9億元買下整棟商辦。

新潤最初在5月28日時，公告「新北知識產業園區商辦大樓」出售給自然人，總金額29.9億元，並預計處分利益5.5億元。之後在7月5日，新潤公告，「新北知識產業園區商辦大樓」因買方部分交易條件無法達成，經雙方協議後解除契約。另，因財產尚未點交對於損益未有影響。

該交易案告吹後，過了短短5天，又有新買家。新潤10日公告，「新北知識產業園區商辦大樓」同樣以29.9億元售出，買方為一詮精密工業，預計處分利益尚待完工結算。

新潤指出，該棟商辦已申請使用執照，預計第4季可產權登記完成並交屋，屆時可望認列財報。此外，若以先前新潤公告預計處分利益5.5億元來看，以新潤股本14.99億元計算，每股可貢獻約3.6元。

商辦

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