南市第2季房市持續攀升 安平區超活耀「較去年同期大增兩倍」

2024年第2季台南市不動產市場交易表現強勁，建物買賣移轉棟數7670棟，不僅較前季6865棟成長11.73%，更比去年同期增長41.67%，反映出市場的活絡和投資信心。另，土地買賣筆數1萬4569筆，也較前一季增長15.95%，年度增長率達到16.02%，表現了市場對土地資產的高度需求。

地政局指出，各行政區房屋交易量前3名依序為安平區1005棟、永康區985棟、安南區884棟，前一季此3個行政區也是前3名。安平區在第2季建物移轉棟數1005棟，較前季成長46.08%，與去年同期相較大增206.40%，另新屋移轉占比50.95%，顯示區內新建住宅市場的活躍和增長潛力。永康區雖較前季減少9.30%，但仍有985棟的移轉量，也較去年同期增加18.67%，顯示該區域的房地產市場仍保持相對穩定的需求。

從新屋移轉占比來看，本季歸仁區、佳里區、安平區都超過50%，高於全市平均值36.61%。其中，歸仁區新屋移轉占比79.02%，是全市平均值的兩倍，分析歸仁區新建住宅需求旺盛的原因，為近年來經歷了多項重要建設和發展計劃的推進，包括沙崙智慧綠能科技城、三井OUTLET等重大項目的落成，以及未來規畫的三鐵共構及成大沙崙醫院、公立K-12全雙語學校、量子科研中心等建設，商業、醫療、生活機能更加完善及增加就業機會下，為區域增添購屋需求。

地政局長陳淑美指出，南市各區域房地產市場均呈現穩健增長的趨勢，反映出市府在區域發展和資源配置上的合理性和有效性。未來隨著發展和建設的持續推進，不動產市場有望繼續保持良好的增長態勢，將密切關注房地產市場的動態變化，強化市場的監管，確保市場的穩定運行，保障居民的住房需求。

台南市今年房市熱，圖為買賣移轉筆棟數增減率。圖／南市地政局提供 台南市今年房市熱，圖為交易熱區建物買賣統計。圖／南市地政局提供

商品推薦