快訊

警世教訓！莎朗史東5.8億元積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

全球局勢近年風雲變幻 美國恐一蹶不振？陸前駐美大使：片面化認識

健喬首次榮獲「2024年亞洲最佳企業雇主獎」

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
健喬首次榮獲亞洲最佳企業雇主獎，由資深副總經理林祐瑜(左)代表受獎。健喬／提供
健喬首次榮獲亞洲最佳企業雇主獎，由資深副總經理林祐瑜(左)代表受獎。健喬／提供

健喬（4114）11日表示，近日榮獲人力資源權威雜誌《HR Asia》頒發的2024「亞洲最佳企業雇主獎」（HR Asia Best Companies to Work for in Asia）。

健喬表示，亞洲最佳企業雇主獎由人力資源權威雜誌《HR Asia》舉辦，是亞洲地區最具指標性的人力資源管理獎項。健喬44年來始終依循「形象建立、創造價值、分享員工」的經營理念，今年首度參加評選，隨即從368家優秀企業中脫穎而出獲此殊榮。

2024「亞洲最佳企業雇主獎」肯定健喬在企業核心文化、員工自我意識及團隊溝通合作等方面的卓越表現，並顯示在執行員工福利及人力資源政策上的積極努力。

健喬致力透過建立良好企業形象，推動各項多元人力資源政策，持續創造企業價值，如：為培育藥業經營人才，提供藥學系畢業生百萬年薪之薪酬及儲備幹部培育機會；長期投入資源培訓人才，提供各類專業課程及發展機會，確保每位員工在專業技能及職業發展上持續進步；支持推動性別平等，特別關注女性員工照護；努力打造友善和諧的工作環境，讓每位員工都能在公平正義的氛圍中發揮潛力；更透過各種獎勵方案及福利措施分享給員工，為創造永續經營環境努力。

近年來健喬集團積極參與各項社會公益活動，定期舉辦捐血活動、羽毛球比賽；並長期贊助各類運動賽事，如：臺北馬拉松與健喬盃女子圍棋最強戰活動；支持醫學院所學生偏鄉義診服務等，期經由實際的社會互動，努力為社會帶來關懷與貢獻。

健喬以誠信與正直為企業經營的核心價值，重視公司治理、企業穩健發展，提供良好的工作環境及競爭力薪酬，隨著未來的發展，將繼續以其穩固的價值觀和強大的成長動能，為製藥產業帶來更多的創新和進步。

公益活動

延伸閱讀

再獲獎！新光保全蟬聯HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」 持續打造永續職場

美好市多上調會員年費8% 台灣是否跟進？業者回應了

新光保全蟬聯HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」

遠東SOGO蟬聯亞洲最佳雇主

相關新聞

阿舍乾麵年賣破億包 推最新款「泡煮麵」搶攻國外市場

阿舍乾麵推出最新款的非油炸「POP Noodle 泡煮麵」，阿舍乾麵表示，自2020年疫情後業績大爆發，每年賣出破億包，...

賀陳旦請辭陽明董事代表打亂布局 交長李孟諺避談董座人選

陽明海運董事長接任人選一度盛傳由交通部前部長賀陳旦接任，但陽明海運6月5日公告賀陳旦辭任，打亂人事布局。交通部長李孟諺今...

奧運助攻 來億鞋王業績噴發

法國奧運倒數計時，Adidas復刻歐洲看台時尚，搭上最潮商機，供應鏈業績樂翻，來億第二季營收創下歷史新高，下半年營運可望持續飛升。

新鮮人面試可以談薪水嗎？人力銀行教你SOP 提求職前七大準備方向

新鮮人求職，期待薪資太高怕嚇跑企業，期待薪資太低又擔心委屈自己？104人力銀行公布今年應屆畢業生期待起薪中位數3.2萬；...

航海節大會海運人士雲集 徐旭東出席：紅海危機影響比預期還久

中華民國輪船商業同業公會全聯會11日舉辦第70屆航海節慶祝酒會，由中華民國輪船商業公會全聯會主委暨長榮海運（2603）董...

竹科管理局長王永壯退休卸任 由國科會常務副主委陳宗權接任

新竹科學園區管理局長王永壯屆齡退休，將由國科會常務副主委陳宗權接任，將在16日於科學園區活動中心舉行交接及布達典禮，並將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。