健喬首次榮獲「2024年亞洲最佳企業雇主獎」

健喬(4114)11日表示,近日榮獲人力資源權威雜誌《HR Asia》頒發的2024「亞洲最佳企業雇主獎」(HR Asia Best Companies to Work for in Asia)。

健喬表示,亞洲最佳企業雇主獎由人力資源權威雜誌《HR Asia》舉辦,是亞洲地區最具指標性的人力資源管理獎項。健喬44年來始終依循「形象建立、創造價值、分享員工」的經營理念,今年首度參加評選,隨即從368家優秀企業中脫穎而出獲此殊榮。

2024「亞洲最佳企業雇主獎」肯定健喬在企業核心文化、員工自我意識及團隊溝通合作等方面的卓越表現,並顯示在執行員工福利及人力資源政策上的積極努力。

健喬致力透過建立良好企業形象,推動各項多元人力資源政策,持續創造企業價值,如:為培育藥業經營人才,提供藥學系畢業生百萬年薪之薪酬及儲備幹部培育機會;長期投入資源培訓人才,提供各類專業課程及發展機會,確保每位員工在專業技能及職業發展上持續進步;支持推動性別平等,特別關注女性員工照護;努力打造友善和諧的工作環境,讓每位員工都能在公平正義的氛圍中發揮潛力;更透過各種獎勵方案及福利措施分享給員工,為創造永續經營環境努力。

近年來健喬集團積極參與各項社會公益活動,定期舉辦捐血活動、羽毛球比賽;並長期贊助各類運動賽事,如:臺北馬拉松與健喬盃女子圍棋最強戰活動;支持醫學院所學生偏鄉義診服務等,期經由實際的社會互動,努力為社會帶來關懷與貢獻。

健喬以誠信與正直為企業經營的核心價值,重視公司治理、企業穩健發展,提供良好的工作環境及競爭力薪酬,隨著未來的發展,將繼續以其穩固的價值觀和強大的成長動能,為製藥產業帶來更多的創新和進步。

