健喬首次榮獲「2024年亞洲最佳企業雇主獎」

健喬（4114）11日表示，近日榮獲人力資源權威雜誌《HR Asia》頒發的2024「亞洲最佳企業雇主獎」（HR Asia Best Companies to Work for in Asia）。

健喬表示，亞洲最佳企業雇主獎由人力資源權威雜誌《HR Asia》舉辦，是亞洲地區最具指標性的人力資源管理獎項。健喬44年來始終依循「形象建立、創造價值、分享員工」的經營理念，今年首度參加評選，隨即從368家優秀企業中脫穎而出獲此殊榮。

2024「亞洲最佳企業雇主獎」肯定健喬在企業核心文化、員工自我意識及團隊溝通合作等方面的卓越表現，並顯示在執行員工福利及人力資源政策上的積極努力。

健喬致力透過建立良好企業形象，推動各項多元人力資源政策，持續創造企業價值，如：為培育藥業經營人才，提供藥學系畢業生百萬年薪之薪酬及儲備幹部培育機會；長期投入資源培訓人才，提供各類專業課程及發展機會，確保每位員工在專業技能及職業發展上持續進步；支持推動性別平等，特別關注女性員工照護；努力打造友善和諧的工作環境，讓每位員工都能在公平正義的氛圍中發揮潛力；更透過各種獎勵方案及福利措施分享給員工，為創造永續經營環境努力。

近年來健喬集團積極參與各項社會公益活動，定期舉辦捐血活動、羽毛球比賽；並長期贊助各類運動賽事，如：臺北馬拉松與健喬盃女子圍棋最強戰活動；支持醫學院所學生偏鄉義診服務等，期經由實際的社會互動，努力為社會帶來關懷與貢獻。

健喬以誠信與正直為企業經營的核心價值，重視公司治理、企業穩健發展，提供良好的工作環境及競爭力薪酬，隨著未來的發展，將繼續以其穩固的價值觀和強大的成長動能，為製藥產業帶來更多的創新和進步。

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