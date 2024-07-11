立委考察高雄港建設 高雄港務分公司允配合建議

民進黨立委李昆澤及許智傑等人今天邀相關單位前往高雄港考察，要求貨櫃中心改建等工程需如質如期完工，期許高雄港郵輪艘次持續成長。高雄港務分公司表示，針對相關建議一定全力配合。

李昆澤與許智傑今天邀交通部長李孟諺及數位部次長葉寧等人前往高雄港進行考察，針對高雄旅運大樓、第7貨櫃中心周邊基礎建設，及高雄郵輪發展、AI數位港灣計畫辦理情形進行現勘。

李昆澤說，希望促交通部與數發部、高雄市政府共同合作，結合亞洲新灣區及科技廊帶等計畫，促進航港產業數位化發展，提升台灣航運及智慧產業競爭力。

李昆澤表示，除了新完工的第7貨櫃中心，明年4月即將完工的「A6碼頭護岸及後線土地新建工程」及預計2027年2月完工的「第3及第5貨櫃中心改建工程」等建設都需如期如質完成，才能推動高雄港走向國際、推動高雄觀光業發展。

李昆澤並指出，2023年隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，高雄港郵輪達到133艘次，旅客人次達到18萬人次。但今年卻僅61艘次，雖已超過疫情前58艘次，但旅客人次也僅增加3000人次，艘次及人次仍有很大成長潛力。

他認為高雄港務分公司應立刻研議因應方案，提出加強郵輪業者招商的改善措施，吸引業者將高雄港作為母港，才能有效推動高雄的郵輪觀光發展。高雄港務分公司對此表示，針對相關建議，一定全力配合，工程方面也會如期如質完工。

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