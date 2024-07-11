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乾杯英國首店下周開幕 大陸事業「汰弱留強」砍掉半數分店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

乾杯（1269）今年加大中國大陸事業汰弱留強的力道，公司表示，上半年大陸已關閉7家分店，下半年將再砍4家分店，合計今年閉店數達11家，較去年底的22家，等於縮減了五成門市。不過，另一方面，乾杯也開始在其他市場尋求機會，規劃已久的英國店將在7月15日開幕，是進軍歐洲市場的敲門磚。

乾杯表示，下半年聚焦於台灣拓點、英國倫敦店開幕，中國大陸汰弱留強三大要點，積極強化營運體質。乾杯集團今年度加大中國大陸事業汰弱留強之力道，上半年關閉7家分店，占中國大陸分店約3成，包含老乾杯1家、乾杯燒肉居酒屋6家，中國大陸營收占比下降至集團二成。隨著下半年再關閉4家分店，營收比重將進一步跌破二成。截至目前乾杯集團家數共66家，台灣51家、中國大陸15家。

英國事業展店也是下半年的重中之重。乾杯表示，前往英國拓點作為全球化發展的展示櫃，KANPAI CLASSIC英國倫敦首店將於7月15日開始試營運，此期間提供有限菜單，藉此觀察營運狀況再優化，正式開幕訂於9月。

在台灣事業方面，將於第4季加速展店，已確定將開出的為老乾杯桃園台茂店、黑毛屋桃園台茂店、黑毛屋桃園華泰店、乾杯墾丁店。集團將加開約300名職缺，期盼新店助攻、帶來成長動能。

此外，乾杯也啟動既有品牌轉型，旗下麻辣45台中中港店於7月1日轉型推出「麻辣45放題」吃到飽品牌，新品牌話題成功吸引在地人潮，開幕一週來客近千位，來客量比過去翻倍成長。而黑毛屋系列兩大品牌為搶攻夏日商機，黑毛屋本家「海膽鍋」持續熱銷、黑毛屋「蕃茄鍋」於7月新上市，可望推動營收寫佳績。

營收 英國

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