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佐登科技美容SPA今年越南將開首店 拚三年逾300店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

佐登-KY（4190） 11日表示，佐登妮絲今年大舉開拓國際業務，年底前越南的科技美容SPA將開幕，目標三年內超越300店。同時旗下的佐登妮絲城堡生技園區也吸引了國際目光，在台灣化妝品工業同業公會的牽線下，本月也有大型的國際保養品代表團前往，展現佐登妮絲雄厚的研發製造實力。

台灣化妝品工業同業公會於7月12日舉辦TWCIA國際參訪團前往佐登妮絲城堡參訪，與會包括美國、巴西、韓國、加拿大等各國代表，也是嘉義首次有國際級化妝品業界活動。佐登妮絲城堡生技園區不僅是全球首座獲美、台綠建築標章認證的城堡式綠建築，也是具GMP及ISO22716等國際品質認證的智慧工廠，吸引國際參訪團關注。

在國業業務拓展方面也傳來好消息，佐登妮絲越南籌備處與相關行政作業正加速進行中，越南市場將首度導入全新科技美容概念：佐登妮絲透過美容手技結合美容儀器，以獨家的科技美容SPA進入越南市場，預計2024第4季前開出首家直營門市。

越南目前有1億人口、也是東協第三大國，法人預估，佐登有望複製中國大陸經驗，三年內將開出30家以上直營門市與300家加盟店，五年內集團全球店數將超千家，為營運注入強勁成長動能。

SPA 佐登妮絲 生技 越南

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