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航海節大會海運人士雲集 徐旭東出席：紅海危機影響比預期還久

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中華民國輪船商業同業公會全聯會11日舉辦第70屆航海節慶祝酒會。記者黃淑惠／攝影
中華民國輪船商業同業公會全聯會11日舉辦第70屆航海節慶祝酒會。記者黃淑惠／攝影

中華民國輪船商業同業公會全聯會11日舉辦第70屆航海節慶祝酒會，由中華民國輪船商業公會全聯會主委暨長榮海運（2603）董事長張衍義主持，台北市輪船商業同業公會理事長暨陽明海運（2609）董事長鄭貞茂，裕民（2606）董事長徐旭東等都出席參加活動，徐旭東則認為，紅海危機影響比預期時間還長。

今天舉行第七十屆航海節大會，徐旭東出席參加活動時指出，紅海危機的影響是一個很好問題，目前看起來不會很短，但時間會拉到多長真的不容易回答，看起來需求是很旺，運價慢慢往上升是自然，因為原料什麼都會往上攀升。

裕民的船隊減碳看起來成果不錯，不只是裕民，任何企業都要積極減碳。針對大陸的電動車趕出口，是不是會影響到艙位的供給量，還需要再觀察。

對於紅海危機造成全球貨櫃輪運價飆漲，張衍義及鄭貞茂都認為，紅海問題使得全球海運市場供、需失衡變化加大，高運價能否維持，最終還是由市場供需決定。

鄭貞茂進一步分析，貨量需求旺，船舶供給不足，紅海危機亞洲到遠東每個航次，最少要多投入3-4艘船，已嚴重影響船舶供需，今年以來船舶租金價格已經三級跳。張衍義則提醒，未來要注意美國東岸勞資合約年底到期，談判過程會是影響海運市場重要變數。

其他出席的海運人士指出，大海變幻莫測，海洋覆蓋超過70%，海運是國際重要的物流運送很難被取代，台灣更是被海環繞，政策應有更多配套方案，加強更多海運人才培育。

另外，今年在AI的廣泛運用下，海運界也會運用AI開發來執行各種航運業務，環保議題已積極走向碳中和以及碳權交易，海運界要積極朝著如何提供低碳及永續能源方向前進。

徐旭東 董事長 裕民 長榮海運 陽明海運

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