竹科管理局長王永壯退休卸任 由國科會常務副主委陳宗權接任
新竹科學園區管理局長王永壯屆齡退休，將由國科會常務副主委陳宗權接任，將在16日於科學園區活動中心舉行交接及布達典禮，並將頒發二等科技專業獎章予同日屆齡退休的副局長陳淑珠，表彰其對於科學園區發展的卓越貢獻。
即將屆齡退休的王永壯，為台灣大學大氣科學博士，曾在中央氣象局、民航局服務，其後加入國科會團隊，歷任編審、專門委員、秘書室主任、國會聯絡員、企劃考核處長，2013年接任中科管理局局長，2016年轉任竹科管理局局長至今達8年，任內園區營業額及從業員工數屢創新高，並擔任亞洲科學園區協會（ASPA）主席，促進科技外交。
新任竹科管理局局長陳宗權為清華大學科技管理研究所博士，歷任國科會綜合業務處處長、企劃考核處處長、原科技部前瞻及應用科技司司長、主任秘書、常務次長及國科會副主委等職務，於擔任常務次長及副主委期間，負責督導科學園區管理局相關業務，從事科技政策推動創新、國際合作交流及科研成果應用推廣。
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