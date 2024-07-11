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羅麗芬攜北醫簽MOU 瞄準雙品牌研發、大健康醫療產業鏈

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
羅麗芬宣布與北醫簽署MOU合作協議，整合雙方優勢資源跨域合作。圖／羅麗芬提供
羅麗芬宣布與北醫簽署MOU合作協議，整合雙方優勢資源跨域合作。圖／羅麗芬提供

羅麗芬-KY（6666）11日宣布與北醫簽署MOU合作協議，整合雙方優勢資源跨域合作，積極布局台灣市場，除將與北醫攜手於雙和生醫園區共同設置「創新研發中心」，也將致力於雙品牌開發及大健康醫療產業鏈合作。

羅麗芬企業總部也將進駐全台唯一結合醫學大學、醫學中心、生醫產業，三位一體的「北醫大雙和生醫園區」，此項跨領域異業合作，將有助於帶動兩岸國際健康醫療的發展，滿足高齡化社會人口大健康的民生及保健、醫療需求。

羅麗芬除了福建省台商投資區佔地2萬平方米的科研中心，在台灣內湖也有生技等級的工廠在地化生產，近年積極布局台灣市場，除參與各大美容展會，拓展加盟主合作契機及消費者對品牌產品及服務的認知外，今年特攜手北醫打造高端客製化精準健康管理服務，結合醫學與科技，提升產品競爭力。

根據預測，2025年台灣65歲以上人口將占總人口的20％以上，老年人口中有70％處於健康或亞健康狀態，董事長羅麗芬表示，所有的經營策略都是要與時俱進，台灣已進入超高齡化社會，健康管理尤為重要，集團過去38年深耕美業，2019年起跨足醫美大健康產業，近年在抗老醫學領域的研發生產也不遺餘力，這次和北醫跨領域合作，瞄準精準健康養護已是全球重要的產業趨勢，跨界合作將串起整個大健康服務產業鏈。

羅麗芬此次與北醫合作，跨足預防醫學保健、再生醫療及生技產品等，目標打造台灣最專業的高端客製化精準健康管理服務，結合醫學與科技，持續研發規劃更多優質的產品和服務。

羅麗芬表示，不論是美業或醫療產業都是良心事業，不只關係到健康和外貌，也影響到生活的幸福感和個人的自信度，現代人不只要追求活的久，更要活的好」。將一步一步落實集團「讓世界因羅麗芬而美麗」的初心。

健康管理 北醫大 生技

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