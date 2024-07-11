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momo購物網消暑商機旺 7月至今飲品、環保杯瓶高成長

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

氣象署連日發布高溫特報，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網「消暑商機」點燃，7月至今飲品買氣狂飆40%，環保杯瓶也有30%成長。momo發現兼具高顏值與實用大口徑的「美系品牌隨行杯」為今夏新寵，「大容量運動水壺」則是補水神隊友；無糖零熱量飲品大行其道，口感暢快的「氣泡水」，與解渴回甘「無糖茶飲」、補給提神「運動/能量飲料」同為消暑聖品。

momo即日開跑《涼夏美瓶賞》3折起活動，保冷隨行杯、運動水壺、吸管杯、玻璃冷水壺等通通有；涼夏飲品則推出《中元搶頭香》活動。國人熱愛手搖飲，自帶環保杯折扣5元政策助攻下，人手一個環保杯成為日常景象。momo根據銷售觀察，外型容量酷似手搖杯，擁有大口徑好盛裝飲品與清潔的「保冰隨行杯」躍升選購焦點，加上歐美明星手持隨行杯的出圈照，帶動高顏值「Stanley吸管隨手杯2.0」、「Hydro Flask吸管隨手杯」、「Blender Bottle防漏搖搖杯」等美系品牌商品人氣直線上升。

momo 富邦媒 環保 購物網

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