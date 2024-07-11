Gogolook 打入日本樂天電信 銷售電話簡訊防詐方案

信任科技服務商Gogolook（走著瞧）耕耘日本市場多年，11日宣布日本子公司「Whoscall（フーズコール）株式會社」與日本四大電信公司之一的Rakuten Mobile（楽天モバイル，樂天電信）達成合作，向樂天電信用戶提供專屬的「迷惑電話・SMS対策 by Whoscall」，合作銷售方案已正式開跑。

日本詐騙案件和財損金額日益攀升，根據日本警察廳統計，2023年的報案數量增長約8.4%，總財損達452.6億日元，年增幅22%。著眼於日本詐騙威脅日趨嚴峻，Gogolook（走著瞧）11日宣布日本子公司「Whoscall（フーズコール）株式會社」與日本電信公司Rakuten Mobile（楽天モバイル，下稱「樂天電信」）達成合作，向樂天電信用戶提供專屬的「迷惑電話・SMS対策 by Whoscall」產品與金流支付方案，攜手保護廣大的用戶族群，雙方合作的銷售方案已正式開跑。

根據GASA與Gogolook《2023年亞洲詐騙調查報告》指出，日本民眾最常接觸到詐騙管道前三名依序為Email（34％）、簡訊（44％）以及電話（34％），凸顯傳統通訊所帶來的詐騙仍舊盛行。隨著生成式AI的發展，將帶動詐騙升溫、手段更加巧妙，增加防詐的難度與必要性。自2020年起，Whoscall在日本接連與福岡市、澀谷區（東京都）、橫濱市（神奈川縣）等政府合作，防詐實績受到官方肯定。

Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫表示，海外市場為Gogolook重要的成長動能，歷經長時間的累積與耕耘，能在日本獲得大型電信商的信任凸顯產品的價值與需求。在指標性合作夥伴的示範效應下，日本團隊也會持續推進與大型企業和當地政府的合作，並引進與研發更多日本所需的防詐服務，共同保護日本民眾的安全。

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