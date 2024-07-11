澳洲伍德塞德能源與中油簽約 10年供600萬噸天然氣
澳洲最大石油及天然氣公司「伍德塞德能源」（Woodside Energy）今公布與台灣中油公司簽訂長期合約，本月開始的10年內向台灣中油公司供應約600萬噸液化天然氣。這是該公司第一份對台灣銷售的長期合約。
伍德塞德能源執行長（Meg O’Neill）今宣布此一消息時表示，「這是伍德塞德能源第一份對台銷售的長期合約，也是亞洲市場對澳洲液化天然氣持續需求的再次證明。」
伍德塞德能源將在今年7月起的10年內向台灣中油公司供應約600萬噸液化天然氣。在接下來的另外10年，也就是2034年至2043年間，還可再供應840萬噸液化天然氣，但須符合條件並達成商業條款協定。
台灣中油公司為澳洲液化天然氣的重要客戶，是Inpex合資天然氣公司位於達爾文的年產890萬噸液化天然氣的Ichthys工程的客戶和少數股權合夥人。
台灣在2023年為澳洲液化天然氣的第三大買家，僅次於主要進口國日本與中國，並領先韓國。
澳洲為台灣最大的液化天然氣供應國，並投資台灣主要風電場。
澳洲首席經濟學家辦公室（Office of the ChiefEconomist）上月指出，有鑒於天然氣與再生能源的優先地位，台灣液化天然氣進口量在截至2023年的4年內增加了近三分之一。
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