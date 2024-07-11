快訊

獨／新青安「開鍘」違規者 年限、成數、利率最嚴版本出爐

美降息機率大增股市繼續嘉年華？專家：不見得是好事

鄭文燦收賄案「有人在聽｣ ！多年前監聽已被地主得知…桃檢分案辦

大成攜手三軍總醫院 打造內湖三總好食城

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大成集團與三總簽約完成三總好食城營運ROT案。左為大成集團副總裁韓家寅，右為三總院長洪乙仁將軍。圖／大成提供
大成集團與三總簽約完成三總好食城營運ROT案。左為大成集團副總裁韓家寅，右為三總院長洪乙仁將軍。圖／大成提供

大成集團旗下好食城正式與國防醫學院三軍總醫院簽約，雙方將攜手在三總內湖總院以及汀州院區打造健康，美味以及綠意盎然的全新餐飲商場「三總 好食城」，預計將於明年第2季開幕。

大成好食城董事長韓家寅表示，在1999年就經營三軍總醫院商店街，這是當時全台灣第一個統包規劃的醫院商場，目前大成在兩岸也同步營運6家商場。大成不僅擁有豐富的經營經驗，更設有自己的食安品檢中心，將食品安全從源頭做好把關。

好食城副總經理冷基祿指出，醫院商店街主要使用客群包括醫生，護士及陪病家屬等，使用者能接觸到戶外環境的機會相對較低，好食城將善用院內的戶外特色空間，強化室內及室外的連結，同時在設計理念上，商場也會強化陽光、水、植物三個元素，以直接或間接方式營造自然環境氛圍，搭配休閒傢具設置，讓嚴肅的醫院空間擁有更多舒適感與人文特色。

冷基祿也表示，除了與自然共鳴的設計特色外，醫院商場的食安管理更是重中之重，大成對於食安的要求向來採取高規格的嚴謹態度，這一次與三總的合作，也將運用豐富的經驗以及專業的資源，為三總好食城開啟全新的美味篇章。

三總好食城將於今年8月1日開始進行交接及改建工作，期間將陸續展開各櫃裝修與供餐不中斷的營運，預計將有超過30個知名品牌入駐，同時規劃於2025年第2季開幕營運。

醫學院 食安

延伸閱讀

食安又出包！高雄柏昇公司過期肉品改標出售 封存11.4噸追查流向

瞄準醫院健康食商機 大成集團攜手三軍總醫院打造內湖三總好食城

影／立委將提出寵物食安專法 為毛小孩食安把關

再爆食安！高雄肉品批發商過期肉混裝出售 爆高檔飯店也受害

相關新聞

他想買淡海新市鎮通勤上班內湖 網一看距離嚇壞：住桃園的先到家

通勤上班時間若過長容易產生疲勞感，但也有人覺得可以在搭大眾交通運輸工具時善用時間。近日有網友租屋、上班地點都在內湖，有意使用新青安…

嘉市首例公辦都更周邊商業區每坪新高價成交 新蛋黃區隱然成形

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，華泰名品城也要在高鐵太保車站特區展店，帶動嘉義房市，吸引財團投資；中部鉅陞建築集團砸近4億...

遭財政部疑用新青安買房後出租 他被逼「自證清白」 痛批擾民

新青安貸款政策催動房市買盤，但也引發不少亂象及爭議。近日有民眾接到貸款銀行來電表明「財政部來函告知新青安貸款異常」，懷疑他…

瞄準醫院健康食商機 大成集團攜手三軍總醫院打造內湖三總好食城

國內食品龍頭大成（1210）集團 累積豐富的醫院商場經營經驗，大成集團旗下好食城11日宣布正式與國防醫學院三軍總醫院簽約...

輝達要蓋企業總部 信義房屋：千坪大型土地需求旺

人工智慧（AI）狂潮來襲，科技大廠興建算力中心、數據中心等大型商用不動產需求紛紛出籠，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日...

渣打集團上調今年台灣經濟成長預估至3.7%

渣打銀行今日發表最新的經濟成長率的預期，基於受第1季強勁的經濟成長，上調2024 年台灣經濟成長率至3.7%，相較前一次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。