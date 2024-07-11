大成攜手三軍總醫院 打造內湖三總好食城

大成集團旗下好食城正式與國防醫學院三軍總醫院簽約，雙方將攜手在三總內湖總院以及汀州院區打造健康，美味以及綠意盎然的全新餐飲商場「三總 好食城」，預計將於明年第2季開幕。

大成好食城董事長韓家寅表示，在1999年就經營三軍總醫院商店街，這是當時全台灣第一個統包規劃的醫院商場，目前大成在兩岸也同步營運6家商場。大成不僅擁有豐富的經營經驗，更設有自己的食安品檢中心，將食品安全從源頭做好把關。

好食城副總經理冷基祿指出，醫院商店街主要使用客群包括醫生，護士及陪病家屬等，使用者能接觸到戶外環境的機會相對較低，好食城將善用院內的戶外特色空間，強化室內及室外的連結，同時在設計理念上，商場也會強化陽光、水、植物三個元素，以直接或間接方式營造自然環境氛圍，搭配休閒傢具設置，讓嚴肅的醫院空間擁有更多舒適感與人文特色。

冷基祿也表示，除了與自然共鳴的設計特色外，醫院商場的食安管理更是重中之重，大成對於食安的要求向來採取高規格的嚴謹態度，這一次與三總的合作，也將運用豐富的經驗以及專業的資源，為三總好食城開啟全新的美味篇章。

三總好食城將於今年8月1日開始進行交接及改建工作，期間將陸續展開各櫃裝修與供餐不中斷的營運，預計將有超過30個知名品牌入駐，同時規劃於2025年第2季開幕營運。

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