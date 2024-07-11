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運動實踐 ESG！2024台中城市半程馬拉松開放報名

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
全新組別「聖誕變裝組2km」提供專屬聖誕裝。記者宋健生/攝影
全新組別「聖誕變裝組2km」提供專屬聖誕裝。記者宋健生/攝影

由台中市不動產開發公會與台中市政府運動局共同主辦，台中市指標性路跑賽事「2024台中城市半程馬拉松」今年將邁入第六屆，預計12月8日在台中市政府前廣場開跑，即日起至10月3日受理報名。

主辦單位11日舉行宣傳發布會，秉持「以運動做公益」及ESG低碳賽事的精神，發揮「RUN FOR OUR PLANET」口號。

今年新路線則沿著台中捷運路線跑文心路。另外，賽事及物資規劃持續響應環保愛地球，首次規劃短公里的「聖誕變裝組(2km)」，邀請民眾不分年齡、不分世代提早感受聖誕氣息，同時為了支持社會公益，也將部分捐出選手報名費。

台中市副市長鄭照新表示：「以打造『酷運動、酷城市』為目標，希望台中城市半程馬拉松能夠成為我們的城市名片，展現台中的活力與魅力，也希望透過這樣的活動，能夠推動更多人參與運動，關注健康，共同建設一個更美好的台中。」

基於自願承諾與對環境的責任感，台中市不動產開發公會積極參與ESG行動，賽事規劃可見其對環保的堅持與創新舉措。

台中市不動產開發公會理事長林正雄表示，路跑要實現綠色永續，需從源頭減少碳排放，今年賽事路跑紀念衫採用寶特瓶回收紗製作，大會手冊和成績證明全面電子化，E化行動不僅有助於減少碳足跡，還提升了賽事的可持續性。

林正雄相信透過這些努力，能夠引導更多人關注並參與環保行動，共同為地球的未來貢獻一份力量，希望大家在享受路跑運動的同時，也能感受到公會對環境保護的重視與投入。

此次路線從台中市政府前廣場開跑，沿途可見台中市重要的文化地標-台中國家歌劇院，以及擁有寬廣草地和豐富植被的夏綠地公園和高鐵新市鎮生態公園，選手飽覽台中城市的不同風貌中，每一步都能感受到舒適愉悅。

活動路線分為半馬組21km、挑戰組10km、休閒組5km，更特別新增聖誕變裝組2km，邀請跑者穿上聖誕裝齊跑，為賽事增添節日的歡樂氣氛，讓整個城市在奔跑中感受濃厚的聖誕色彩。

台中市不動產開發公會運動委員會主委陳梓銘表示，很榮幸2024台中城市半程馬拉松受到台中市政府、運動局、交通局、警察局及環保局等單位的協助與重視，提供必要的基礎設施和安全保障。

另外也感謝千大鋁業和台灣華可貴建材，贊助優質的運動毛巾；大雅廚具贊助高品質的運動圓筒包為選手提供了便利與實用的裝備。

最後，也感謝TOTO新穎衛材、新業建設、亞東預拌混凝土、中歆企業、勝群金屬、順天建設（5525）及寶輝建設，在活動籌備階段就大力贊助支持台中馬。

2024台中城市半程馬拉松即日起至10月3日開放報名，請上網搜尋「2024臺中城市半程馬拉松」或至「筆記報名」網站報名。

台中市不動產開發公會理事長林正雄為2024台中城市半程馬拉松致詞。記者宋健生/攝影
台中市不動產開發公會理事長林正雄為2024台中城市半程馬拉松致詞。記者宋健生/攝影
2024台中城市半程馬拉松開放報名，預計12月8日在市政府前廣場開跑。記者宋健生/攝影
2024台中城市半程馬拉松開放報名，預計12月8日在市政府前廣場開跑。記者宋健生/攝影

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