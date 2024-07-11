快訊

獨／新青安「開鍘」違規者 年限、成數、利率最嚴版本出爐

美降息機率大增股市繼續嘉年華？專家：不見得是好事

鄭文燦收賄案「有人在聽｣ ！多年前監聽已被地主得知…桃檢分案辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他想買淡海新市鎮通勤上班內湖 網一看距離嚇壞：住桃園的先到家

聯合新聞網／ 綜合報導
淡海新市鎮房市示意圖。聯合報系資料照／記者游智文攝影
淡海新市鎮房市示意圖。聯合報系資料照／記者游智文攝影

通勤上班時間若過長容易產生疲勞感，但也有人覺得可以在搭大眾交通運輸工具時善用時間。近日有網友租屋、上班地點都在內湖，有意使用新青安貸款買房，地點則是選擇了新北市淡水的淡海新市鎮，認為這樣算下來比租房便宜，搭捷運時也可補眠，貼文一出引起大家看法不一的討論。

網友在「PTT八卦板」以「淡海新市鎮通勤台北市到底好不好？」為題發文，他表示朋友打算使用新青安房貸來買房，目前上班的公司位於內湖，並以月租金2萬在公司旁邊租屋，如果用「新青安+寬限期」會比付租金便宜。

他說朋友屬意買新大樓，評估之後覺得自備款+貸款最理想的價錢在淡水，而且淡水搭捷運很方便，通勤的話可以在上面睡覺。不料此文一出，網友留言直指，「捷運根本沒位子怎麼睡」、「為了有座位坐多等一班車，8~10分發車你光捷運還沒發車就先去掉20-25分鐘」、「上下班尖峰時段能上車就偷笑了，別妄想有座位睡覺」。

還有人勸乾脆考慮其他地方「同事住桃園會比你先到家，能接受就買」、「台中都比你快」、「你淡水到內湖都可以從新竹到台北2趟了，笑死」、「龜山到台北車站20公里，新市鎮到台北車站25公里，嘻嘻」、「青埔都比你快到公司」、「寧願去林口，淡水真的有夠累」、「基隆火車站到台北車站最快36分鐘供參考」、「37分鐘台鐵可以到桃園了」、「通勤內湖應該一個小時半起跳吧」。

還有人仔細分析，「光捷運單程時間超過一小時，還不算新市鎮到淡水捷運這段車程，每天通勤來回大概2～3小時，如果撐得住可以試試看」、「我以前有同事就這樣，撐兩年後放棄離職」、「如果工作在淡水買淡水是不錯，但要通勤最好是七點以前甚至六點半以前出門」、「單程就50分鐘了，如果你自己開車還要算車流，結果你還要到內湖，那你不如買汐止」、「單趟兩小時，一天有四小時通勤，簡直瘋狂」。

新青安房貸 淡海輕軌

延伸閱讀

遭財政部疑用新青安買房後出租 他被逼「自證清白」 痛批擾民

外食族筆記！ 譚敦慈大推超商「1食品組合」 世衛認證營養又抗癌

他逛賣場看見天花板漏水 抬頭望見「新產品」驚呼：真是塊風水寶地

網美開野馬跑車國道狂飆「領跑救護車」網譙爆：自以為正義

相關新聞

他想買淡海新市鎮通勤上班內湖 網一看距離嚇壞：住桃園的先到家

通勤上班時間若過長容易產生疲勞感，但也有人覺得可以在搭大眾交通運輸工具時善用時間。近日有網友租屋、上班地點都在內湖，有意使用新青安…

嘉市首例公辦都更周邊商業區每坪新高價成交 新蛋黃區隱然成形

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，華泰名品城也要在高鐵太保車站特區展店，帶動嘉義房市，吸引財團投資；中部鉅陞建築集團砸近4億...

遭財政部疑用新青安買房後出租 他被逼「自證清白」 痛批擾民

新青安貸款政策催動房市買盤，但也引發不少亂象及爭議。近日有民眾接到貸款銀行來電表明「財政部來函告知新青安貸款異常」，懷疑他…

瞄準醫院健康食商機 大成集團攜手三軍總醫院打造內湖三總好食城

國內食品龍頭大成（1210）集團 累積豐富的醫院商場經營經驗，大成集團旗下好食城11日宣布正式與國防醫學院三軍總醫院簽約...

輝達要蓋企業總部 信義房屋：千坪大型土地需求旺

人工智慧（AI）狂潮來襲，科技大廠興建算力中心、數據中心等大型商用不動產需求紛紛出籠，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日...

渣打集團上調今年台灣經濟成長預估至3.7%

渣打銀行今日發表最新的經濟成長率的預期，基於受第1季強勁的經濟成長，上調2024 年台灣經濟成長率至3.7%，相較前一次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。