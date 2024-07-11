他想買淡海新市鎮通勤上班內湖 網一看距離嚇壞：住桃園的先到家

通勤上班時間若過長容易產生疲勞感，但也有人覺得可以在搭大眾交通運輸工具時善用時間。近日有網友租屋、上班地點都在內湖，有意使用新青安貸款買房，地點則是選擇了新北市淡水的淡海新市鎮，認為這樣算下來比租房便宜，搭捷運時也可補眠，貼文一出引起大家看法不一的討論。

網友在「PTT八卦板」以「淡海新市鎮通勤台北市到底好不好？」為題發文，他表示朋友打算使用新青安房貸來買房，目前上班的公司位於內湖，並以月租金2萬在公司旁邊租屋，如果用「新青安+寬限期」會比付租金便宜。

他說朋友屬意買新大樓，評估之後覺得自備款+貸款最理想的價錢在淡水，而且淡水搭捷運很方便，通勤的話可以在上面睡覺。不料此文一出，網友留言直指，「捷運根本沒位子怎麼睡」、「為了有座位坐多等一班車，8~10分發車你光捷運還沒發車就先去掉20-25分鐘」、「上下班尖峰時段能上車就偷笑了，別妄想有座位睡覺」。

還有人勸乾脆考慮其他地方「同事住桃園會比你先到家，能接受就買」、「台中都比你快」、「你淡水到內湖都可以從新竹到台北2趟了，笑死」、「龜山到台北車站20公里，新市鎮到台北車站25公里，嘻嘻」、「青埔都比你快到公司」、「寧願去林口，淡水真的有夠累」、「基隆火車站到台北車站最快36分鐘供參考」、「37分鐘台鐵可以到桃園了」、「通勤內湖應該一個小時半起跳吧」。

還有人仔細分析，「光捷運單程時間超過一小時，還不算新市鎮到淡水捷運這段車程，每天通勤來回大概2～3小時，如果撐得住可以試試看」、「我以前有同事就這樣，撐兩年後放棄離職」、「如果工作在淡水買淡水是不錯，但要通勤最好是七點以前甚至六點半以前出門」、「單程就50分鐘了，如果你自己開車還要算車流，結果你還要到內湖，那你不如買汐止」、「單趟兩小時，一天有四小時通勤，簡直瘋狂」。

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