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嘉市首例公辦都更周邊商業區每坪新高價成交 新蛋黃區隱然成形

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中部鉅陞建築集團砸近4億元，平均每坪99.2萬元高價，取得東區首例公辦都更周邊、吳鳳北路與民族路口，9間老透天厝商業區土地，計畫開發蓋現代化的住商大樓。記者魯永明／攝影
中部鉅陞建築集團砸近4億元，平均每坪99.2萬元高價，取得東區首例公辦都更周邊、吳鳳北路與民族路口，9間老透天厝商業區土地，計畫開發蓋現代化的住商大樓。記者魯永明／攝影

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，華泰名品城也要在高鐵太保車站特區展店，帶動嘉義房市，吸引財團投資；中部鉅陞建築集團砸近4億元，平均每坪99.2萬元高價，取得東區首例公辦都更周邊、吳鳳北路與民族路口，9間老透天厝商業區土地，計畫開發蓋現代化的住商大樓，未來串連施工中的眷村建國二村區段徵收區，以及公辦都更住宅大樓，形成新的蛋黃區。

市府地政處地價科說，依內政部實價登錄網站登載，鉅陞建築買賣實價登錄土地單價約每坪99.2萬元，全部397坪，含9間老屋，總價3億9470萬7900元，9間老屋83萬8450元，交易地段商業區，每坪交易價99.2萬元，雖不是嘉義市最高價，但交易高價，反映房市熱絡，看好嘉市工商潛力發展。

據了解，鉅陞取得9間老店面土地，是由1名醫師地主出租的房子，出售土地，承租店家接到地主售地通知，上月底搬遷，當地鄰近鬧區文化路商圈，有in89影城大樓、東市場、民族國小及公辦都更地點等，住商區人潮車潮，熱鬧滾滾。

鉅陞取得商業區隔民族路的對面是首例公辦都更，民族國小西側公有土地第一期公辦都更基地，市府與國城建設公司簽約，將興建4棟地上15層、地下3層集合住宅大樓，國城取得建照；毗鄰的第二期基地開發定位「全齡永續宜居，青年樂活齊聚」，規畫住宅及多樣商用設施，引進社福設施、社會住宅等公益性設施，預計年底前公告招商。

房仲業人士分析，鉅陞建設近年積極布局中南部市場，專獵蛋黃精華地，新取得嘉市商業區，開發強度強，嘉市城市小，開車30分鐘可繞一圈，市內建地商業區土地釋出少，新開發的湖子內重劃區，在地及外地建商紛紛推建案，預估嘉市房價每坪有望站上4字頭。

中部鉅陞建築集團砸近4億元，平均每坪99.2萬元高價，取得東區首例公辦都更周邊、吳鳳北路與民族路口，9間老透天厝商業區土地，計畫開發蓋現代化的住商大樓。記者魯永明／攝影
中部鉅陞建築集團砸近4億元，平均每坪99.2萬元高價，取得東區首例公辦都更周邊、吳鳳北路與民族路口，9間老透天厝商業區土地，計畫開發蓋現代化的住商大樓。記者魯永明／攝影

公辦都更

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