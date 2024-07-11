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長榮航空蟬聯2024全球最佳國際線航空公司第10名

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空在服務方面不斷力求精進，機上用品及餐飲也持續與知名品牌合作，提供旅客更舒適、嶄新的飛行體驗。圖/長榮航空提供
長榮航空在服務方面不斷力求精進，機上用品及餐飲也持續與知名品牌合作，提供旅客更舒適、嶄新的飛行體驗。圖/長榮航空提供

長榮航空（2618）日前榮獲美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure肯定，蟬聯2024全球最佳國際線航空公司(World’s Best International Airlines)第10名，再次彰顯長榮航空的服務品質深受全球旅客青睞。

長榮航空表示：「長榮航空去年載客人數超過1,120萬人次，非常感謝全球旅客對本公司的肯定與信賴，我們仍堅持致力於精進服務品質的提升，除了與世界眾多知名品牌合作，提供舒適的機上服務外，也將持續引進新機以及規劃於波音787-9配置豪華經濟艙，為旅客帶來嶄新的飛行體驗。」

本次調查的「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價，長榮航空今年與新加坡航空、法國商務航空、阿聯酋航空、全日空、卡達航空、大韓航空、日本航空、泰國航空、阿提哈德航空入選全球前十大的行列。Travel + Leisure雜誌在調查中發現航空公司不僅需要憑藉舒適的座椅及精心準備的機上餐點，更要於各航班上提供最貼心且穩定的服務；此外，除了機上服務，旅客也十分重視地面服務品質，如機場貴賓室…等，因此能從全球數百家航空公司中脫穎而出，更凸顯出長榮航空的服務品質深獲旅客全面性的肯定。

Travel + Leisure為全球發行的知名專業旅遊雜誌，每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，邀請其讀者至專門設置的網站針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等，今年共有將近18.6萬名讀者參與評選，共收到超過70萬筆投票數，其評選結果具有消費指標參考意義，深受觀光旅遊產業的重視。

長榮航空多年來持續以世界最佳航空的目標前進，不管在服務品質、安全以及企業永續方面皆獲得諸多業界殊榮，更甫於6月下旬榮獲SKYTRAX「全球十大最佳航空公司」第8名，並連續9年贏得五星級航空公司肯定，也入選AirlineRatings評比全球二十大最安全航空公司及全球二十五大最佳航空公司。

長榮航空再度榮獲Travel + Leisure肯定，蟬聯2024全球最佳國際線航空公司第10名。圖/長榮航空提供
長榮航空再度榮獲Travel + Leisure肯定，蟬聯2024全球最佳國際線航空公司第10名。圖/長榮航空提供
長榮航空蟬聯美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure 2024全球最佳國際線航空公司(World’s Best International Airlines)第十名，再次彰顯長榮航空的服務品質深受全球旅客肯定。圖/長榮航空提供
長榮航空蟬聯美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure 2024全球最佳國際線航空公司(World’s Best International Airlines)第十名，再次彰顯長榮航空的服務品質深受全球旅客肯定。圖/長榮航空提供
長榮航空在服務方面不斷力求精進，機上用品及餐飲也持續與知名品牌合作，提供旅客更舒適、嶄新的飛行體驗。圖/長榮航空提供
長榮航空在服務方面不斷力求精進，機上用品及餐飲也持續與知名品牌合作，提供旅客更舒適、嶄新的飛行體驗。圖/長榮航空提供

航空業 長榮航空

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