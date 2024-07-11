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瞄準醫院健康食商機 大成集團攜手三軍總醫院打造內湖三總好食城

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
瞄準醫院健康好食商機，大成集團攜手三軍總醫院打造內湖三總好食城。圖/大成提供
瞄準醫院健康好食商機，大成集團攜手三軍總醫院打造內湖三總好食城。圖/大成提供

國內食品龍頭大成（1210）集團 累積豐富的醫院商場經營經驗，大成集團旗下好食城11日宣布正式與國防醫學院三軍總醫院簽約，雙方將攜手在三總內湖總院以及汀州院區打造健康，美味以及綠意盎然的全新餐飲商場『三總 好食城』，該商場預計將於2025年第2季開幕，屆時將為三總院區工作人員及民眾帶來更多元與兼顧健康美味的選擇。

大成集團為歷史超過67年的國內知名食品龍頭企業，好食城董事長韓家寅表示，大成在1999年就經營三軍總醫院商店街，這是當時全台灣第一個統包規劃的醫院商場，目前大成在兩岸也同步營運6家商場。大成不僅擁有豐富的經營經驗，更設有自己的食安品檢中心，我們將食品安全從源頭做好把關，讓美味從根本講究起。未來三總好食城正式開幕後，我們一定會全力以赴，為院區的工作人員與民眾提供更嚴謹及優質的服務。

好食城副總經理冷基祿指出，醫院商店街主要使用客群包括醫生，護士及陪病家屬等，使用者能接觸到戶外環境的機會相對較低，好食城將善用院內的戶外特色空間，強化室內及室外的連結，同時在設計理念上，商場也會強化陽光、水、植物三個元素，以直接或間接方式營造自然環境氛圍，搭配休閒傢具設置，讓嚴肅的醫院空間擁有更多舒適感與人文特色，這也是我們最重要的規劃理念。

冷基祿進一步分析，除了與自然共鳴的設計特色外，醫院商場的食安管理更是重中之重，大成對於食安的要求向來採取高規格的嚴謹態度，這一次與三總的合作，我們也將運用豐富的經驗以及專業的資源，為三總好食城開啟全新的美味篇章，請各位拭目以待。

三總好食城將於2024年8月1日開始進行交接及改建工作，期間將陸續展開各櫃裝修與供餐不中斷的營運，目前預計將有超過30個知名品牌入駐，同時規劃於2025年第二季正式開幕營運。

食安

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