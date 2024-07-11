自行車族群6月業績符合預期 法人看好營運將脫離谷底
主要自行車個股美利達（9914）、巨大（9921）、桂盟（5306）6月營收皆符合法人預期，其中。美利達6月營收年增48.6%、月增3.2%；巨大6月營收年減7.5%、月減，0.9%；桂盟6月營收則是年增10.6%、月增4%。
法人機構表示，自行車業的庫存去化持續進行中，目前中高階車款的庫存狀況已接近健康水準，大多僅剩中低價車款的庫存仍需去化。今年中國自行車市場的需求維持強勁，主要受惠運動休閒用途自行車需求仍顯強固，表現優於通勤產品，可望支持中國自行車市場今年出貨維持高檔。
預期台廠對歐美的外銷出貨也可望逐漸落底回升，目前持續觀察奧運帶動的運動風氣是否能讓自行車業全部的庫存調整在2024年底前結束。
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