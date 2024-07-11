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輝達要蓋企業總部 信義房屋：千坪大型土地需求旺

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
內科園區上市櫃企業群聚，區域含金量高，成企業總部落腳首選。（圖:信義全球資產公司提供）
內科園區上市櫃企業群聚，區域含金量高，成企業總部落腳首選。（圖:信義全球資產公司提供）

人工智慧（AI）狂潮來襲，科技大廠興建算力中心、數據中心等大型商用不動產需求紛紛出籠，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前也宣布擴大投資台灣，要建置企業總部及AI研發中心，使得全台千坪大型土地躍居商用市場新寵，信義全球資產公司近期公開銷售內湖科技園區舊宗段千坪土地，稀有釋出吸引企業主、開發商積極詢問。

內科緊鄰台北市中心，集結上市櫃企業群聚效益顯著，是公司進駐必爭之地，隨著設立集團營運總部蔚為風潮，建商、企業主看好區域成長潛力，進場搶地蓋總部大樓，土地購置動能相當強勁。信義全球資產公司統計已揭露之實價登錄資料，2018年至今內科土地交易量達433億元，包括今年初財團法人聯合信用卡中心以5.5億元取得文德段五小段544坪土地。

信義全球資產公司總經理林三智分析，萬物皆AI的時代來臨，企業主競相購置可整合各事業體的企業總部；但也有企業對大樓軟硬體配置、格局規劃有特殊要求，或希望將總部外觀風格結合自身企業文化，相較於買成屋再花費成本重新裝潢，購買土地自建總部大樓更符合企業需求。在建商獵地、產業自用需求支撐下，500坪以上土地交易升溫，實力雄厚的企業客戶更將投資目光望向千坪大型土地。

進一步觀察，2018年以來內科500坪以上土地累計交易額為202億元，其中近7成交易量出現在潭美段、舊宗段，總經理林三智表示，舊宗段、潭美段是內科發展的後起之秀，有較多的土地新供給，未來還有捷運環狀線東環段交通建設加持，投資題材旺盛，吸引產業持續進駐，包括代工大廠緯創去年斥資62.5億元於舊宗段興建新總部大樓，今年再投20.84億元取得潭美段五小段土地地上權。

總經理林三智表示，AI產業蓬勃發展，帶動商用市場投資熱潮，科學園區題材更是今年不動產市場最熱門關鍵字，內科園區含金量高，成企業總部落腳首選，在企業總部化趨勢推動下，內科精華區方正、大面積土地賣一塊、少一塊，信義全球資產公司銷售中的舊宗段千坪土地標的更是稀有釋出，吸引高科技企業、傳產、大型開發商、以及有投資置產需求的高資產企業主進場評估。

土地標售 輝達

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