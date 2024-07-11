快訊

下周會有颱風嗎？專家指可能性應該不低、曝影響台灣機率

再爆食安！高雄肉品批發商過期肉混裝出售 爆高檔飯店也受害

鄭文燦涉收賄風暴持續延燒 警界「鄭家軍」想撇清為時已晚？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

渣打集團上調今年台灣經濟成長預估至3.7%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
渣打集團上調今年台灣經濟成長預估至3.7%。圖為渣打銀東北亞區高級經濟師符銘財。圖/渣打銀行提供
渣打集團上調今年台灣經濟成長預估至3.7%。圖為渣打銀東北亞區高級經濟師符銘財。圖/渣打銀行提供

渣打銀行今日發表最新的經濟成長率的預期，基於受第1季強勁的經濟成長，上調2024 年台灣經濟成長率至3.7%，相較前一次預測3.1%大幅拉高。渣打銀表示，下半年的成長動能來自電子產業循環回升，資本支出擴張，以及去庫存化告終，動能也會明顯轉強。

另一方面，渣打銀指出，近期政治不確定性、以及地緣政治和貿易的緊張局勢依舊，將為下半年景氣帶來下行風險。

展望下半年，渣打銀東北亞區高級經濟師符銘財認為，民間固定資本投資的顯著回升將為經濟成長提供強而有力的支撐，國內消費則因勞動力需求殷切和股市活躍繼續保持穩定，更相信電子產業的循環回升及去庫存化的告終將是繼續支持經濟成長的主要動能，而幾家主要科技廠商對下半年的經濟展望亦表樂觀。

渣打報告分析，今年第1季經濟成長與去年同期相比強勢反彈至6.51%，寫下2021年初以來的新高。經季節性調整後，第1季經濟成長也較去年同期相比成長0.27%，連續4季成長。除了貿易成長對整體經濟帶來貢獻外，消費者支出也是支持第1季經濟成長的主因之一。而製造業在歷經連續五季的負成長後，也由負轉正。儘管第1季私人固定資本投資較去年同期相比下跌 7.9%，但相較2023年大部分時間落在兩位數的跌幅，也有顯著改善。

渣打銀表示，今年上半年台灣境內消費需求持穩，零售和汽車銷售的年成長均是最好的證明。符銘財也分析，去年底以來，消費者信心指數一路攀升，良好的勞動市場條件和活躍的股市進一步提振信心，已稍微平復了消費者對4月的強震以及電費上漲的負面影響。此外，季節性調整後的失業率在今年前四個月幾無變化，維持在3.4%，主要來自於運輸與旅遊餐飲業的人員增聘。

渣打銀指出，今年前三個月來台灣的海外旅客數較去年同期增加，達到210萬人。最新數據顯示，海外旅客數有望達到2024年1000萬名的預估目標，相較2023年的650萬人有所增加，不過，仍不及2019 年創紀錄的1180萬人。 截至目前為止，此波成長主要由日本、南韓和東南亞的遊客所驅動，這些地區的遊客數量分別已回升至疫情前平均人數的70%、101% 和 110%。而台灣目前尚未全面開放自中國大陸旅客來台旅遊，因此中國旅客的人數僅達疫情前平均人數的8%。

渣打銀行

延伸閱讀

渣打銀行評估下半年通膨壓力將減緩

投資動能擴增 主計總處報告分析：聚焦在半導體、綠能為主

今年經濟成長率估3.94% 卓揆：明年軍公教待遇合理調升

台積電千元、股市瘋漲！金管會喊基本面遭酸「太早端麵」：年底2大利多

相關新聞

長榮航再獲肯定 蟬聯2024全球最佳國際線航空第10名

長榮航空（2618）日前榮獲美國著名旅遊雜誌 Travel + Leisure 肯定，蟬聯2024全球最佳國際線航空公司...

嘉市首例公辦都更周邊商業區每坪新高價成交 新蛋黃區隱然成形

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，華泰名品城也要在高鐵太保車站特區展店，帶動嘉義房市，吸引財團投資；中部鉅陞建築集團砸近4億...

遭財政部疑用新青安買房後出租 他被逼「自證清白」 痛批擾民

新青安貸款政策催動房市買盤，但也引發不少亂象及爭議。近日有民眾接到貸款銀行來電表明「財政部來函告知新青安貸款異常」，懷疑他…

瞄準醫院健康食商機 大成集團攜手三軍總醫院打造內湖三總好食城

國內食品龍頭大成（1210）集團 累積豐富的醫院商場經營經驗，大成集團旗下好食城11日宣布正式與國防醫學院三軍總醫院簽約...

輝達要蓋企業總部 信義房屋：千坪大型土地需求旺

人工智慧（AI）狂潮來襲，科技大廠興建算力中心、數據中心等大型商用不動產需求紛紛出籠，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日...

渣打集團上調今年台灣經濟成長預估至3.7%

渣打銀行今日發表最新的經濟成長率的預期，基於受第1季強勁的經濟成長，上調2024 年台灣經濟成長率至3.7%，相較前一次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。