渣打集團上調今年台灣經濟成長預估至3.7%

渣打銀行今日發表最新的經濟成長率的預期，基於受第1季強勁的經濟成長，上調2024 年台灣經濟成長率至3.7%，相較前一次預測3.1%大幅拉高。渣打銀表示，下半年的成長動能來自電子產業循環回升，資本支出擴張，以及去庫存化告終，動能也會明顯轉強。

另一方面，渣打銀指出，近期政治不確定性、以及地緣政治和貿易的緊張局勢依舊，將為下半年景氣帶來下行風險。

展望下半年，渣打銀東北亞區高級經濟師符銘財認為，民間固定資本投資的顯著回升將為經濟成長提供強而有力的支撐，國內消費則因勞動力需求殷切和股市活躍繼續保持穩定，更相信電子產業的循環回升及去庫存化的告終將是繼續支持經濟成長的主要動能，而幾家主要科技廠商對下半年的經濟展望亦表樂觀。

渣打報告分析，今年第1季經濟成長與去年同期相比強勢反彈至6.51%，寫下2021年初以來的新高。經季節性調整後，第1季經濟成長也較去年同期相比成長0.27%，連續4季成長。除了貿易成長對整體經濟帶來貢獻外，消費者支出也是支持第1季經濟成長的主因之一。而製造業在歷經連續五季的負成長後，也由負轉正。儘管第1季私人固定資本投資較去年同期相比下跌 7.9%，但相較2023年大部分時間落在兩位數的跌幅，也有顯著改善。

渣打銀表示，今年上半年台灣境內消費需求持穩，零售和汽車銷售的年成長均是最好的證明。符銘財也分析，去年底以來，消費者信心指數一路攀升，良好的勞動市場條件和活躍的股市進一步提振信心，已稍微平復了消費者對4月的強震以及電費上漲的負面影響。此外，季節性調整後的失業率在今年前四個月幾無變化，維持在3.4%，主要來自於運輸與旅遊餐飲業的人員增聘。

渣打銀指出，今年前三個月來台灣的海外旅客數較去年同期增加，達到210萬人。最新數據顯示，海外旅客數有望達到2024年1000萬名的預估目標，相較2023年的650萬人有所增加，不過，仍不及2019 年創紀錄的1180萬人。 截至目前為止，此波成長主要由日本、南韓和東南亞的遊客所驅動，這些地區的遊客數量分別已回升至疫情前平均人數的70%、101% 和 110%。而台灣目前尚未全面開放自中國大陸旅客來台旅遊，因此中國旅客的人數僅達疫情前平均人數的8%。

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