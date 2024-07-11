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遭財政部疑用新青安買房後出租 他被逼「自證清白」 痛批擾民

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友使用「新青安心成家購屋優惠貸款」後，近日卻被財政部懷疑房子出租。本報資料照片
一名網友使用「新青安心成家購屋優惠貸款」後，近日卻被財政部懷疑房子出租。本報資料照片

新青安貸款政策催動房市買盤，但也引發不少亂象及爭議。近日有民眾接到貸款銀行來電表明「財政部來函告知新青安貸款異常」，懷疑他利用新青安買房出租，並且還要他舉證是自住，讓他直呼政府真的很擾民。

網友在「PTT房屋板」無奈發文，原本他期待平均地權條例實施後，房價會盤整下修好讓他可以撿便宜買房，沒來到來了個「新青安貸款」讓房價一去不回頭，於是他只好硬著頭皮趁今年初趕緊先上車，把新青安用好用滿。

他跟貸款銀行抱怨，當初申請新青安貸款時，銀行確認是空屋繳交，怎麼回過頭來質疑他才交屋這幾個月時間就拿來出租？況且連裝潢都還在收尾，現在他還要花時間去佐證這些事情，只想大罵髒話。

他想到有可能是前屋主拿去出租，而剛好去年房客有申請112年的租屋補貼，因此財政部應該是拿舊的資料來要他說明為什麼將住宅出租。但他認為，當初就是因為各部門之間資料沒有勾稽，新青案導致亂象一堆再來補破網。「現在莫名被波及，我真心覺得政府早知如此，何必當初？硬要推的結果就是一堆人替政府擦屁股嗎？」

網友們也留言表示，「好奇要怎麼證明自己沒出租？要證明自己有出租很容易，但沒出租怎麼證明？而且這個不是政府公家單位自己要去舉證？」、「需要自證清白，聽起來怎麼怪怪的?」、「推一個政策讓你們首購好上車，結果還被當靶打」、「想到一個笑話是網拍要客戶證明沒有收到商品」、「稅真的落後很久，今年2024還收到2022房客報租屋補貼的公益出租人房屋稅、土地稅及減免退稅」。

「樣子做一下給社會交代啊」、「新青安去年8月才上路，用去年的租補資料當然抓出一堆前屋出租的，抓不是這樣抓的，事務官在亂搞啦」、「跟銀行抱怨，他們才無辜吧，行員真慘」。其他人則建議「拿一份報紙封面到現場拍正在裝潢的照片佐證」、「還在裝潢就發幾張現況照片傳過去不就好了」，但也有人指出「很多人買房投資本來就是會接前任屋主的租客」。

新青安房貸

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