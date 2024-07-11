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揮灑生命御盟集團董座邵永添發表《家書II：暗夜征途》

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
御盟集團董事長邵永添在台中林酒店舉辦《家書II：暗夜征途》新書發表會。記者宋健生/攝影
御盟集團董事長邵永添在台中林酒店舉辦《家書II：暗夜征途》新書發表會。記者宋健生/攝影

18歲拿500元闖天下，拚成房產大亨，還斜槓當起畫家，御盟集團董事長邵永添在台中林酒店舉辦《家書II：暗夜征途》新書發表會。他表示，家書希望傳遞一個訊息：就是社會需要更多人與人之間存有更多熱情與好奇心 ，去關心自己與他人的事，當我們能有能力去幫助別人 ，讓每一天醒來 ，也會都有很多人願意祝福自己。

這場新書發表會，由龍寶建設主辦，並由龍寶建設董事長張麗莉主持，協辦單位包括台中市建築經營協會、台中建築新世代委員會及探索廣告企劃，吸引逾200人到場。

張麗莉表示，用行動才能改變 ，不要坐著評斷 ，站出去行動讓改變開始發生。

「我是高雄人！」邵永添強調，他秉持一直以來對高雄的熱愛 ，以行動證明 ，包括蓋酒店式公寓跟國際5A商辦，期待高雄更美好，希望成為高雄的驕傲。

《家書II：暗夜征途》為身兼藝術家與企業家的邵永添，2020年9月到2023年5月生命階段的紀實。這期間，新冠疫情肆虐，從疫情到國際戰禍，《家書II：暗夜征途》見證了21世紀最艱難的時刻，真實還原企業家邵永添承受外在無數挑戰，以及面對無法預知何時天明的暗夜，仍以無比堅強的毅力與決心、不斷追光的生命光輝。  全書收錄共181篇書信手稿(家書)共五個章節，包括：「面對未知」、「韌性撐持」 、 「守得雲開」、「破繭而出」、「志在十方」，是邵永添回首過去三年、面對大環境險惡、 勇敢前行的「五個歷程」 ，帶領子弟兵迎向未知的大無畏，字句深植人心。  創作是邵永添生命的揮灑、是「畫布上的文章」。《家書II》精選邵永添56幅精彩大作，充滿能量的色彩與奔放的線條，是作者堅持絕對自由的靈魂，恣意揮灑，自然成形；與大家分享的不是一幅畫，而是一種面對生命無與倫比的熱情。

至於《家書I：成家》，為邵永添2017年10月到2020年8月生命階段紀實。這期間，御盟從一家30幾位成員、人事極為穩定、成熟的中型建商，蛻變為平均25歲、近200位家族新成員的綜合事業體，籌備即將開業的晶英國際行館。在各部門忙得焦頭爛額、不可能集合所有子弟兵的狀態下，邵永添開始寫信給所有子弟兵，勉勵向上。  接著於2018年底開設金馬賓館當代美術館，2019年北上創立The UKAI Taipei餐廳，員工數暴增為350人左右，成為集團。  2020年初由多位先進提議，將2017年至2020年初的書信集結成冊，許名：《家書》。因為紀錄招募年輕人共同奮鬥、並聚合能量的過程，故以「成家」為子標。  張麗莉說，邵永添是一位集團大家長，透過書信展現面對大環境險惡的大無畏，以及帶領子弟兵迎向未知的執念，鼓勵子弟兵同行同命的書信原稿，真實又懇切。

新書發表會吸引台中市建築經營協會、台中建築新世代委員會逾200人到場。記者宋健生/攝影
新書發表會吸引台中市建築經營協會、台中建築新世代委員會逾200人到場。記者宋健生/攝影
龍寶建設董事長張麗莉主持御盟集團董事長邵永添的新書發表會。記者宋健生/攝影
龍寶建設董事長張麗莉主持御盟集團董事長邵永添的新書發表會。記者宋健生/攝影
與會的粉絲們把握難得機會，搶著和邵永添合影並要求簽名。記者宋健生/攝影
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企業家 疫情 董事長

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