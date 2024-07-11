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北台灣新案「供給真空」 6月待售建案跌破千件！專家：買方都不殺價了

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住展雜誌11日發布代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，6月回到穩定綠燈，不過，僅差0.3分為黃紅燈，整體市況熱度不減，上半年過了329與520兩大檔期，推案稍歇，值得注意的是，待售建案數跌破千件，市況熱絡建案順銷下，陸續結案讓部分地區見新案量體真空。

6月住展風向球六大構成項目呈現「二升、二平、二降」，兩項走升的分數為來客組數、待售建案個數，二降為預售屋推案量、新成屋戶數，持平的是成交組數、議價率，整體分數為51.8分

6月風向球的供給面上，預售推案量與新成屋戶數都比前月少，預售推案量減少500多億元，總計推出近900億元，以達80億元案量的新北市三重區指標案「新濠漾III-巴黎公園」為焦點，另有超過10案仍維持數10億元量體。住展雜誌發言人陳炳辰表示，上半年來到最後一個月，建商保留子彈下半年再戰，要是市況依舊，獲利空間也就更大。

新成屋戶數推出不到200戶，比前月減少200多戶，稍具指標的為新北市中和區的「泰隆丰和」，在新青安檢討聲浪與新版囤房稅7月正式上路，後續新成屋走向可能以特定地區、個案規畫、小規模案為主。

需求方面，追蹤指標建案平均來客組數每週約35組，而平均成交組數每週約4.1組，買氣仍旺盛，陳炳辰分析，不論是在桃園市大園區、新北市新店區的甫推新案，或是在新北市板橋區、三重區、淡水區，和桃園市八德區已銷售一陣子的建案，都見賞屋人數與成交量體，買盤一方面抓緊新開案挑好屋的時機，另一方面也有看準相對高價新案的比價效益轉向舊案，市場並沒有受到打房消息影響。

6月待售建案數上，降至967案，月減36案，北台灣各縣市一致順銷，其中房市發展蓬勃的新北市去化效率最佳，而在地買盤穩定捧場的宜蘭地區也有不錯成績。值得觀察的是，陸續結案讓部分地帶見新案量體真空，推案趕不及銷售，自然又會反映在價格上。

議價率分數持平，開價與成交價之間的距離在一成以內，陳炳辰指，現況買方已難再用記憶中的行情判斷價碼，只要能比起區域高價案實惠就可搶，不再討價還價，甚至「不二價沒關係，買得到最重要」，建商姿態也高，讓利空間遂演為窄化。

不過，陳炳辰指出，下半年變數不少，房市沸騰情勢已受到政府關注，新青安的審視是否只為第一步，接下來9月的央行理監事會議是否一反6月的溫和態度，影響今年房市究竟是劃下完美句點，還是虎頭蛇尾急轉直下。

另外，如美國大選干擾全球政經狀況，跟台灣地緣政治不穩定局勢，亦可能打亂資金匯聚房市腳步。接下來北台灣將有台北市南港區、文山區，與新北市三重區、中和區，以及桃園市中壢區、大園區，新竹市香山區的大型指標案排定上場，熱況還能燒多久走多遠，這些大案銷況將見分曉。

2024年6月住宅風向球。資料來源:住展雜誌
2024年6月住宅風向球。資料來源:住展雜誌

建商 建案 房市

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