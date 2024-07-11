漢來美食將推6.1萬組中秋月餅禮盒 下半年獲利添柴火

國內飯店業月餅銷售冠軍的漢來美食（1268），今年預計將推6.1萬組中秋禮盒，預期可進帳6,000萬元，由於月餅的毛利不錯，有望為漢來美食下半年獲利添柴火。

漢來美食副總吳若寧說，中秋節是國人最重要的節日之一，隨著健康意識高漲，一般消費者中秋購買月餅自用的意願減低，但因國內整體經濟景氣回甦，大型企業對客戶中秋送禮需求增加，因此高檔月餅禮盒主要客群鎖定的是企業採購送禮。

以漢來美食為例，企業占比高達80%，其餘的才是消費者自用，因為包裝質感優雅，加上口味調整符合市場需求，往年總是在中秋前一個月內，就能全部售罄。

吳若寧表示，漢來美食連續兩年蟬聯全台飯店業月餅銷售冠軍，甚至在去年全台觀光飯店集團月餅禮盒業績下降一成的情況下，漢來美食卻逆勢成長，在月餅禮盒銷售中創造金字招牌，今年預計將推出6.1萬盒月餅，可以帶來超過6,000萬元營收，為下半年餐飲績效，添上一筆戰績。

此外，搭上AI熱潮，今年的漢來情月中秋禮盒「典藏禮盒」與「風雅禮盒」，採用科技生成藝術模擬油畫風格。「典藏禮盒」的金色外觀，是象徵豐碩與美好的盛開芙蓉花，打造出「秋.綻」主題，意寓未來豐富圓滿。而具有優雅兼具科技銀的「風雅禮盒」，呈現的則是浪漫花海中，一股即將突破的強勁生命力。

口味上，漢來美食同樣堅持頂級跟創新，為迎合年輕族群的送禮需求，漢來美食今年另推出一款『漢來玩月禮盒』，充滿色彩和想像力的盒身圖案以<玩色時尚>為設計概念，口感類似和菓子的日式甜饅頭，有北海道牛奶、黃金香柚、日式抹茶、甜心地瓜口味四種口味；尤其是甜心地瓜，是特選有黃金地瓜之稱的台農57號地瓜製成內餡，甜而不膩，給人溫暖的甜美享受。

2024漢來美食中秋禮盒目前開放預購中，「漢來情月典藏禮盒 (大盒6入裝)」售價1,880元，「漢來情月風雅禮盒 (小盒8入裝)」售價1,380元，可於全台漢來美食餐廳與漢來美食購物商城購買，於漢來美食購物商城7月16日開放線上訂購，大宗訂購30盒以上或企業採購可電洽另有折扣。 漢來美食今年推6.1萬中秋月餅禮盒，下半年獲利添柴火。漢來提供 漢來美食今年推6.1萬中秋月餅禮盒，下半年獲利添柴火。漢來提供

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