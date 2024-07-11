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買得到最重要？專家：房市可能虎頭蛇尾急轉直下

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

住展雜誌公布最新推案市況，6月推案量下降，但看屋人數仍走升。6月雖是穩定綠燈，但整體分數為51.8分，僅差0.3分就又上黃紅燈，熱度仍然不減。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，目前新案開價與成交價之間的距離縮小在一成以內，建商姿態高，買方已難再用記憶中的行情判斷價碼，不少人只要看到比起區域高價案實惠就會搶，不再討價還價，買得到最重要。

根據調查，過了329與520兩大檔期，6月北台灣預售推案量與新成屋戶數都比前月少，預售推案量減少500多億元，總計推出近900億元。新成屋戶數推出不到200戶，比前月減少200多戶。

需求仍旺盛，住展追蹤的指標建案平均來客組數每周約35組，平均成交組數也達每周約4.1組，買氣仍旺盛。

陳炳辰分析，包括桃園大園區、新北新店區、板橋區、三重區、淡水區，6月都見賞屋人數與成交量體。即使新案持續進場，6月待售案數仍降至967案，跌破千案，月減36案。

雖然房市表現仍好，陳炳辰認為，下半年變數不少，房市沸騰情勢已受政府關注，新青安的審視是否只為第一步，9月的央行理監事會議是否一反6月溫和態度，若政府態度改變，房市可能虎頭蛇尾急轉直下。

建商 房市 520

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