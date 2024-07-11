快訊

美好市多會員年費調漲8% 台灣是否跟進？業者回應了

鄭文燦涉貪風暴擴大！桃院午後三度開羈押庭 檢辯備戰

中職／張育成3.5年9250萬當悍將 刷新最大約、最高月薪紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對抗ECFA衝擊 石化業拓展印度市場一貿易障礙須面對

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
「台印度石化合作交流會議」會場上，買主與台灣業者進行洽談。圖／貿協提供
「台印度石化合作交流會議」會場上，買主與台灣業者進行洽談。圖／貿協提供

中國5月底宣布第二批ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）部分產品關稅減讓中止清，鎖定原產地在台灣的潤滑油基礎油等134項稅目產品，衝擊我國石化產業，為因應ECFA被單方面中止的衝擊，經濟部貿易署與對外貿易協會在孟買舉辦「台印度石化合作交流會議」，台塑、長興材料、台灣出光及吉世科等企業參加。

不過，石化產品前進印度也有障礙需克服，貿協指出，印度標準局BIS發給進口石化產品認證速度較慢，且須親自前往工廠認證，這是廠商需要注意的印度產業保護政策下的非關稅貿易障礙之一。

貿協表示，台塑化學品部、台麗朗部、聚丙烯部、聚稀部及塑膠部等五個部門、亞洲大型合成樹脂生產商長興材料，以及在台生產接著劑的日商台灣出光、在台生產環氧樹脂的台灣吉世科等都因應中國大陸中止我石化產品ECFA優惠關稅而參加洽談會，與來自印度各城市塑膠包裝、清潔劑等輕工業與石化應用等120家買主，共進行217場次的洽談。

貿易署長江文若表示，台灣石化在全球有高度競爭力，印度近年吸引外商投資有成，隨著製造業開始擴張，印度成為一個高活力經濟體，如果能與台灣企業合作，將是雙贏局面。

貿協指出，印度的產業策略由服務業轉向製造業，將帶動工業製造的石化需求，紡織、包裝及建材等輕工業的發展，也將快速成長，石化原料需求看漲，印度產業升級需要的材料也可以透過台灣原料加速實現。

台塑日前在新德里的台灣形象展中，已獲得印度精密儀器商下單碳纖維原料，台塑在印度享有高知名度，全日洽詢不斷，台塑生產的聚烯純度高，用於製造工業用儲水桶三層結構具有高防滲漏性、防腐蝕特色，詢問度相當高。

另外，貿協表示，印度政府重視廢水處理，吉世科此次帶來淨水用管膜，可過濾工業廢水中的電質化成分與顏色，印度有意全面導入微淨水系統，吉世科的管膜未來商機看好。

印度 台塑化

延伸閱讀

印度股氣盛 定期定額買

貝萊德亞洲展望：看多日本及印度 台股在AI「遙遙領先」

不甩拜登？印度莫迪同意擴大與俄羅斯貿易關係

印度臥鋪巴士超車不慎撞貨車 至少18死19傷

相關新聞

長榮航再獲肯定 蟬聯2024全球最佳國際線航空第10名

長榮航空（2618）日前榮獲美國著名旅遊雜誌 Travel + Leisure 肯定，蟬聯2024全球最佳國際線航空公司...

對抗ECFA衝擊 石化業拓展印度市場一貿易障礙須面對

中國5月底宣布第二批ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）部分產品關稅減讓中止清，鎖定原產地在台灣的潤滑油基礎油等134項...

揮灑生命御盟集團董座邵永添發表《家書II：暗夜征途》

18歲拿500元闖天下，拚成房產大亨，還斜槓當起畫家，御盟集團董事長邵永添在台中林酒店舉辦《家書II：暗夜征途》新書發表...

北台灣新案「供給真空」 6月待售建案跌破千件！專家：買方都不殺價了

住展雜誌11日發布代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，6月回到穩定綠燈，不過，僅差0.3分為黃紅燈，整體市況熱度不...

漢來美食將推6.1萬組中秋月餅禮盒 下半年獲利添柴火

國內飯店業月餅銷售冠軍的漢來美食（1268），今年預計將推6.1萬組中秋禮盒，預期可進帳6,000萬元，由於月餅的毛利不...

買得到最重要？專家：房市可能虎頭蛇尾急轉直下

住展雜誌公布最新推案市況，6月推案量下降，但看屋人數仍走升。6月雖是穩定綠燈，但整體分數為51.8分，僅差0.3分就又上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。