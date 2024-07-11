對抗ECFA衝擊 石化業拓展印度市場一貿易障礙須面對

中國5月底宣布第二批ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）部分產品關稅減讓中止清，鎖定原產地在台灣的潤滑油基礎油等134項稅目產品，衝擊我國石化產業，為因應ECFA被單方面中止的衝擊，經濟部貿易署與對外貿易協會在孟買舉辦「台印度石化合作交流會議」，台塑、長興材料、台灣出光及吉世科等企業參加。

不過，石化產品前進印度也有障礙需克服，貿協指出，印度標準局BIS發給進口石化產品認證速度較慢，且須親自前往工廠認證，這是廠商需要注意的印度產業保護政策下的非關稅貿易障礙之一。

貿協表示，台塑化學品部、台麗朗部、聚丙烯部、聚稀部及塑膠部等五個部門、亞洲大型合成樹脂生產商長興材料，以及在台生產接著劑的日商台灣出光、在台生產環氧樹脂的台灣吉世科等都因應中國大陸中止我石化產品ECFA優惠關稅而參加洽談會，與來自印度各城市塑膠包裝、清潔劑等輕工業與石化應用等120家買主，共進行217場次的洽談。

貿易署長江文若表示，台灣石化在全球有高度競爭力，印度近年吸引外商投資有成，隨著製造業開始擴張，印度成為一個高活力經濟體，如果能與台灣企業合作，將是雙贏局面。

貿協指出，印度的產業策略由服務業轉向製造業，將帶動工業製造的石化需求，紡織、包裝及建材等輕工業的發展，也將快速成長，石化原料需求看漲，印度產業升級需要的材料也可以透過台灣原料加速實現。

台塑日前在新德里的台灣形象展中，已獲得印度精密儀器商下單碳纖維原料，台塑在印度享有高知名度，全日洽詢不斷，台塑生產的聚烯純度高，用於製造工業用儲水桶三層結構具有高防滲漏性、防腐蝕特色，詢問度相當高。

另外，貿協表示，印度政府重視廢水處理，吉世科此次帶來淨水用管膜，可過濾工業廢水中的電質化成分與顏色，印度有意全面導入微淨水系統，吉世科的管膜未來商機看好。

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