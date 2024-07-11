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房價跌了？台南首季房貸負擔創一年新低

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台南購屋族房貸負擔近一年新低，購屋坪數創史上最迷你。圖／台灣房屋
台南購屋族房貸負擔近一年新低，購屋坪數創史上最迷你。圖／台灣房屋

台南房價高漲，不過台灣房屋集團統計聯徵中心新增房貸資料，台南市今年第1季房貸平均鑑估房價為1,053萬元，較上季減少25萬，為近一年來最低。首季平均房貸762萬元，也比上季減少23萬元，台南購屋族負擔似乎變小了。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，整體房貸表現會隨當季申貸物件而波動，台南房價並沒跌，平均房貸負擔會降低，主要是購屋族房子越買越小了。

她表示，台南受惠南科產業帶動，房價逐年走揚，平均鑑估房價從2022年第4季開始更已正式突破千萬元，觀察今年第1季大樓平均成交單價約22.8萬元，仍比去年同季上漲約一成，顯示房價水位仍高，並未出現跌幅。

不過，台南以往房市以透天為主力，但隨房價高漲，購屋族買不了高總價透天，紛紛改買總價較低、坪數較小的大樓公寓產品，第1季台南平均購屋面積僅44坪，創下史上最迷你。總價下降，房貸金額也因此降低。

李家妮表示，以今年第1季台南平均鑑估總價仍破千萬元，整體來說，購屋壓力其實仍然偏高。

台灣房屋奉天南山廣場加盟店店東李吟蔚表示，台南新大樓最高單價已站上5字頭，一般自住首購族想要買得起房，只能降低總價負擔，選擇小坪宅或轉向房價較親民的中古物件。

由於新屋價高，限縮了獲利空間，價格基期較低的中古物件近來也越來越受投資客青睞，以目前台南中古屋整體買氣，相比新屋略勝一籌，中古物件比例增多，也會影響平均鑑估房價及房貸水位降低。

南二都2024年第1季房貸表現。資料來源／台灣房屋
南二都2024年第1季房貸表現。資料來源／台灣房屋

房價 房貸

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