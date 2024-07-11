健喬取得 Celltrion 集團藥品台港代理經銷暨行銷推廣權

健喬（4114）10日宣布，與Hasten Biopharmaceuticals Holding（海森生物）關係企業HP Bidco 2 Limited於7月初簽署藥品代理經銷合作協議，由健喬全權負責原賽特瑞恩（Celltrion）集團特定產品群在台灣、香港及澳門市場之代理經銷暨行銷推廣業務。

雙方預計在半年左右完成包含治療糖尿病、高血壓與失眠共約二十多張藥品許可證之移轉；HP Bidco 2 Limited將於海外負責向健喬供應相關產品。

近日海森生物宣佈成功收購了賽特瑞恩集團在亞太八個國家和地區初級保健領域產品群。根據衛福部健保署最新統計資料顯示，糖尿病就醫人數自2018年的225萬3,579人增至2022年的256萬8,409人，分析這四年間，就醫人數上升幅度達14%。

與此同時，高血壓的問題也日益嚴重，根據「國民營養健康狀況變遷調查結果」，按2020年台灣人口計算，約有529萬人罹患高血壓。高血壓導致的心血管疾病如心臟病、腦血管病及高血壓性疾病，分別在2022年十大死因中排名第2、第5及第7，且其死亡率及排名呈上升趨勢。

至於失眠，根據國健署2019年公布的報告顯示，台灣成年人失眠症狀的盛行率為23.5％，其中慢性失眠（失眠症狀持續三個月以上）的盛行率為6.7％。其中，女性的慢性失眠盛行率高於男性，且年齡越大失眠症狀越常見。

綜合上述統計資訊顯示，糖尿病、高血壓和失眠已然成為現代人迫切需要克服的主要疾病，並具有相當的市場潛力。根據2023年IQVIA銷售資料顯示，該產品群在台灣與香港市場年產值總計約達2500萬美金。

另外，健喬為維持市場穩定性, 亦直接提供相關工作機會給原負責該產品群之賽特瑞恩業務行銷同仁，以持續該產品群在醫療通路之推廣與銷售，提供醫事人員與民眾更多用藥之選擇與機會，提升民眾用藥福祉。

健喬依循「自身成長、策略聯盟、持續購併」的成長動能，再次成功與國際大藥廠達成策略聯盟，授權引進高血壓、糖尿病和失眠三個領域的原廠處方藥品。此舉將大幅提升健喬在醫院及診所通路中的藥品組合競爭力，與自身的利基藥品產生協同效應，將推動整體銷售成長，並帶來強勁的獲利增長動能。

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