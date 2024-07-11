永捷營收／6月0.56億元、年增77％ 連四月單月年增率正成長

永捷（4714）10日公布6月合併營收5,601萬元，月減14％，年增77％；累計第2季合併營收1.77億元，季增16％，年增70％；累計上半年合併營收3.29億元，年增21％。

永捷表示，雖已進入傳統PU合成樹脂產業淡季，然受惠於終端應用於運動、建築業、傢俱、電子等產業客戶的穩健需求，加上可撓式HC材料持續保持良好的出貨態勢，創造永捷旗下各項PU合成樹脂的訂單出貨暢旺，尤其是PU環保型水性樹脂產品的訂單需求更為殷切，運動品牌廠商追求ESG永續發展，助力PU新產品應用於鞋用膠端也切入鞋用膠國際大廠，致使相關產品出貨量有明顯大幅增加，是6月營收交出年增率77％、且連續四個月之單月營收年增率正成長的關鍵因素。

觀察2024年全球盛事巴黎奧運即將登場，同時，全球最知名的專業時尚展會Première Vision展於同月在巴黎熱烈開展，台灣紡拓會與紡織業者在經濟部貿易署支持下，也在國際舞台展現台灣在包括可持續的材料、減少碳足跡的永續生產製造、易回收及可再利用的綠色設計產品等的研發實力，有望引領產業發展國際及開拓市場商機。

根據國外研究機構Research Nester報告指出，聚氨酯(PU)皮革市場規模2023年將超過400億美元，在預期內(即2024-2036年)年複合增長率將以8％的速度成長至2036年底，將突破1,000億美元，其成長動能主要是消費者對於天然皮革替代品，包括玉米、大豆等或生物基等環保皮革，且應用於服裝、錢包和鞋子的需求。

綜觀市場趨勢，將對永捷旗下PU環保型水性樹脂產品帶來良好的業務拓展空間。

永捷手握PU合成皮樹脂的核心技術進行開發與改良，同時積極與客戶共同開發環保型水性及高固無溶劑樹脂，並廣泛應用於運動鞋材、汽車、傢俱、電子材料、健身器材及服裝等，以期透過旗下PU環保型水性樹脂產品持續擴大市場份額，進一步挹注公司整體營運成長帶來正面的發展。展望未來，永捷維持慎樂觀看法。

目前已進入傳統PU合成樹脂產業淡季，將影響整體訂單出貨呈波動之情形，不過永捷一方面持續積極深化傳統PU市場，擴大環保無毒PU樹脂材料，另一方面，擴增公司在可撓式HC材料在折疊式面板應用技術相關裝置之市場份額，同時也持續密切研發包括防彈纖維產品、環保型水性及無溶劑樹脂等新產品，以及原聚酯產品已與國內大廠完成開發並導入量產，以期隨著新市場、新產品、新客戶三箭齊發下，為公司穩健營運增添一波成長活水。

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