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瑞磁營收／6月0.37億元、年增63.3% 上半年創同期新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

瑞磁生技ABC-KY（6598）10日公告6月營收3,662.9萬元，年增63.33%；今年第2季營收1.02億元，年增29.9%；上半年營收1.84億元，年增約13.8%，更創下同期歷史新高。瑞磁表示，自今年第2季開始，客戶對於傳染病檢測試劑的需求顯著增加，刺激上半年業績成長。

瑞磁表示，天氣炎熱，飲食與衛生不慎易引發腸胃道傳染疾病。近期美國疾病管制中心觀察到腹瀉症狀案例有上升趨勢，也發表數篇腸胃道相關之疾病管制宣導文章，病原體包含沙門氏菌、大腸桿菌以及諾羅病毒等。更有外電指出全美氣象預估今夏氣溫將高於正常值。

瑞磁主力產品之一為17項腸胃道病原體分子檢測(GPP)，為市場上少見能夠同步檢測細菌、病毒、寄生蟲的產品。 由於GPP提供比競爭對手更全面、全方位的病原體分子檢測，已打入多家美國醫療體系，亦取得美國FDA上市許可與臺灣衛福部查驗登記通過。 該產品透過病患的糞便採檢，一次採檢即可同時分子檢測17項造成腹瀉感染的病原體，包括前段所述之常見腸胃道病原體，提供醫師診斷依據與用藥指引。

另外，瑞磁日前參加美國微生物學年會大展(ASM)，分享本次會議上討論度最高的新興議題為廢污水流行病學(WBE)，即從汙水中監測各項致病微生物與抗藥性微生物，辨別傳染病的早期感染趨勢，這是SARS-CoV-2疫情之後出現的新領域，可見產學界對生物安全防治和溯源的重視。

瑞磁產品方面，現已開發完成多達78項的病原體與抗藥性基因分子檢測，並規劃快速開發至100項以上。搭配瑞磁自動化檢測系統MDx3000，可依實驗室需求客製化檢測組合，提供有效的廢汙水微生物監測方案，吸引多家實驗室主管的關注並主動尋求合作機會。

瑞磁表示，近期之業績表現反映美國大型醫療實驗室對於傳染病檢測需求之提升，瑞磁將回應市場需求並專注開發更多元的檢測產品，為傳染病防治貢獻己力。

美國 腸胃道

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