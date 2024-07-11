逸達前列腺癌新劑型藥 Camcevi 42毫克獲以色列上市許可

逸達（6576）10日晚間公告，該公司的前列腺癌新劑型新藥Camcevi 42毫克（六個月緩釋注射劑）已獲以色列上市許可，這項藥品將用於治療成人晚期前列腺癌。

逸達公告指出，授權夥伴Megapharm於2022年4月4日向以色列衛生部（MOH）遞送Camcevi 42毫克（FP-001 50毫克）上市許可申請（Marketing Authorization Application, MAA），並於當年5月12日接獲以色列衛生部通知，Camcevi 42毫克之新藥上市申請已通過初步審核並進入實質審查階段。

逸達表示，已於今年7月10日接獲授權夥伴Megapharm通知，以色列衛生部完成Camcevi 42毫克針劑之審查，並授予上市許可。

逸達指出，日趨高齡化的社會，前列腺癌病患數日趨攀升。Nova One Advisor 統計，2021年全球前列腺癌藥物市場（prostate cancer therapeutics）約152億美元，預估2030年將成長至249億美元，預估複合年增長率約為9.4%。

根據Precision Reports數據資料顯示，2021年全球Leuprolide市場價值約24.55億美元（所有適應症），預估2027年將達到32.64億美元，預估複合年增長率約4.86%。

逸達的Camcevi 42係以獨家的緩釋針劑平台技術研發之預充填式六個月緩釋針劑，改善30年來高活性柳菩林針劑需人工混合的技術挑戰所造成之不便及可能的使用缺失。

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