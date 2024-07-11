台灣傑出生技產業獎 19家勝出

「2024 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」昨（10）日出爐，共有19家公司勝出，「金質獎」由美時、藥華藥、邦睿等指標生醫廠獲得。美時副總沈燁表示，美時秉持「雙向市場拓展、雙向產品發展」策略發展，近期將有機會啟動新的海外成長引擎。

除了「金質獎」之外，今年傑出生技產業獎的「潛力標竿獎」則頒給國邑、東生華、仲恩、醫揚、明基透析等四公司；「傑出新創獎」由育世博、優億、視航、安立璽榮、博晟、貝克、寶泰等七家公司獲得；「年度產業創新獎」則由台新藥、太景、宏智及生展四家公司的技術獲得。

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳表示，每年舉辦「傑出生技產業獎」，目的挖掘具潛力的明日之星，藉此帶動生技產業能量，讓國際看見 台灣生醫產業發展趨勢。今年得獎名單涵蓋了生技新藥研發、免疫／細胞療法、再生醫療、創新醫材、高階醫材、醫療人工智慧、寵物新藥市場，農業生技、健康食品，展現產業多元發展及研發能量。

獎章委員會召集人、臺北醫學大學院士張文昌指出，此次歷經嚴謹的評選過程，最終共19家機構及產品技術脫穎而出。

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