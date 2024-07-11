聽新聞
test
0:00 / 0:00

長榮、陽明 暫不考慮返紅海

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮海運（2603）董事長張衍義、陽明海運 （2609）董事長鄭貞茂昨（10）日不約而同認為，紅海危機不止，航運紅利不死；貨攬業者認為，貨櫃海運7月起會更好。著眼於地緣政治複雜，目前兩大航商都暫不考慮返回紅海。

張衍義指出，美東勞資協商問題未解，若不順利恐釀海運新危機；鄭貞茂則強調，6月貨櫃三雄營收同步大好，但6月的營收只是反映兩個月前的運價。

中華民國輪船商業同業公會全聯會昨（10）日舉辦第70屆航海節慶祝活動，由該會理事長暨長榮海運董事長張衍義召集，邀請航運有關業者出席。

張衍義指出，未來要注意美國東岸勞資合約將於今年9月30日到期，目前雙方正在積極的協商當中。對於貨櫃運價高漲，只能想辦法提高船舶跟貨櫃的周轉率。

營收 董事長 長榮海運

延伸閱讀

機械6月出口正成長低點反彈 AI電子設備動能強

紅海危機運價上升 工具機出口上半年金額較去年減15.5％

長榮董座張衍義：市場變動大 全力提高船舶跟貨櫃周轉率

陽明董事長鄭貞茂：6月營收僅反應2個月前運價

相關新聞

亞洲生技大會規模寫紀錄 拚將台灣業者推向國際

2024年亞洲生技大會將於7月24日起一連五天展開，大會主席李鍾熙昨（10）日表示，本屆大會將聚焦台灣如何與國際連結，亞...

創新平台／綠能新創 搶當淨零新勢力

工研院素有CEO搖籃之稱，已培育超過數百位CEO，堪稱台灣科技產業的人才庫。最近又將增添一家上市公司「起而行綠能」（eT...

趨勢觀察／趨勢科技執行長陳怡樺 防駭升級 保護企業大腦

最近一年，企業應用生成式AI的「企業大腦」成為新商機，企業紛紛打通內部資料庫，以AI跨資料庫生成大量內部知識，AI PC...

連鎖效應／老門市吸客 五方向展新意

某服飾品牌老闆很苦惱，自家連鎖店向以新中式風格著稱，完美結合法式設計，集古典、華麗於一身，就連時裝設計都自成品牌風格，曾...

機械業外銷 可望低點反彈

台灣機械公會昨（10）日發布機械設備6月出口值達26.32億美元，月增3.1%、年增10.6%；以新台幣計價為850.7...

ESG最前線／三大因素 衝擊法遵合規

本月雲林縣斗六市的一處新建廠房，外圍鷹架倒塌後擊中員工，造成二死三傷的不幸重大意外。主管機關初步勘查後發現兩大缺失：一是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。