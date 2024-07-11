長榮、陽明 暫不考慮返紅海

長榮海運（2603）董事長張衍義、陽明海運 （2609）董事長鄭貞茂昨（10）日不約而同認為，紅海危機不止，航運紅利不死；貨攬業者認為，貨櫃海運7月起會更好。著眼於地緣政治複雜，目前兩大航商都暫不考慮返回紅海。

張衍義指出，美東勞資協商問題未解，若不順利恐釀海運新危機；鄭貞茂則強調，6月貨櫃三雄營收同步大好，但6月的營收只是反映兩個月前的運價。

中華民國輪船商業同業公會全聯會昨（10）日舉辦第70屆航海節慶祝活動，由該會理事長暨長榮海運董事長張衍義召集，邀請航運有關業者出席。

張衍義指出，未來要注意美國東岸勞資合約將於今年9月30日到期，目前雙方正在積極的協商當中。對於貨櫃運價高漲，只能想辦法提高船舶跟貨櫃的周轉率。

商品推薦