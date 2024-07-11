亞洲生技大會規模寫紀錄 拚將台灣業者推向國際

2024年亞洲生技大會將於7月24日起一連五天展開，大會主席李鍾熙昨（10）日表示，本屆大會將聚焦台灣如何與國際連結，亞洲生技大會是全球三大指標生技盛會，今年將有逾900家參展商及2,200家以上攤位，規模將創高。

李鍾熙表示，亞洲生技大會前身為2003年起開始的台灣生技月，直到2019年起與全球生技協會（BIO International Convention）合作，直至今年更將擴大舉辦，研討會擴大為創新科技、投資高峰及區域合作三大論壇，預計將有50國生技專業人士共襄盛舉。

在創新科技方面，李鍾熙說明，今年的主場論壇將有哈佛-麻省理工學院講座教授張鋒來台演說，分享其在基因編輯方面的應用；國際細胞及基因編輯協會（ISCT）理事長Miguel Forte也將來台演說；第三位重量級講者是矽谷大型創投Pegasus Tech創辦人Anis Uzzaman。

另外，自7月25及26兩天共有34場公司展望說明會、近40場參展商創新技術發表會，主題涵蓋細胞與基因治療、獨家技術分享、檢測技術交流、藥物控釋與製劑、癌症臨床與藥物檢測、政府學研單位發表、創新原料應用與發表、專業配方競賽發表等，展現台灣生技爆發力。

亞洲生技大會籌辦單位-台灣生物產業發展協會秘書長林治華表示，今年大會主題「從亞洲綜觀全球生技商機」，最大亮點之一是國際投資合作，來自國際的創投公司將達五、六十家，參與家數較往年倍增。

亞洲生技大會今年與美國矽谷大型創投Pegasus合作，舉辦新創世界杯台灣區總決賽，第一名的公司除了可獲等值30萬元支持，也有機會到加州參加決賽，第一名立刻獲得100萬美元投資獎金外，並可爭取國際募資機會。

此外，大會也邀請海內外百位創投遴選了世界各國48家新創公司來台簡報，將打造台灣為國際生技投資媒合的重鎮。

今年展覽共吸引20個國家及地區參展，包括美國、日本、加拿大、澳洲、瑞士、比利時、奧地利、波蘭、印度、菲律賓組成十大國家館；另有十大政府主題館，以及超過十家學研機構，共同分享創新進展。

商品推薦