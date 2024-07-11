機械業外銷 可望低點反彈

台灣機械公會昨（10）日發布機械設備6月出口值達26.32億美元，月增3.1%、年增10.6%；以新台幣計價為850.75億元、年增16.3%。6月出口轉正成長，且年月雙增，代表台灣機械產業擺脫連續負成長，逐漸恢復動能，可望從低點反彈。

今年上半年機械出口值累計141.76億美元、年減1.3%；以新台幣計價約4,514.24億元，年增2.9%。

機械公會統計，上半年機械出口值前三大依序為電子設備23.92億美元、占比16.9%，年增9.0%；檢量測設備23.34億美元、占比16.5%，年增5.2%；工具機10.75億美元、占比7.6%，年減15.5%。

機械出口國前三大依序為美國34.12億美元、占比24.1%；中國大陸33.78億美元、占比23.8%；日本10.49億美元、占比7.4%。

台灣機械公會理事長莊大立表示，機械產業6月出口值呈年月雙增走勢，顯示出國內機械產業已擺脫連續負成長，將逐漸由低點反彈。

電子設備6月出口成長30.4%，連續兩個月大幅成長，顯示全球半導體相關產業與AI應用需求火熱，受國際擴充先進製程與產能趨勢帶動，短期間AI商機、高效能運算相關及電子設備將成為拉動機械出口的重要動力。

工具機6月出口金額1.93億美元，年減13%，上半年出口也年減15.5%；受地緣政治衝突與國際匯率影響，台灣工具機出口仍然面臨嚴峻挑戰。

依據經濟部6月底公布的外銷訂單海外生產實況調查統計，台灣機械產品海外生產占比僅13.8%，資通訊產品高達86.4%，顯示我國機械產品多在國內生產，較容易受到匯率變動而影響接單能力。

莊大立表示，今年以來至7月初，新台幣匯率僅貶值5.97%，而韓元貶值9.66%，人民幣貶值5.44%，日圓貶值22.99%；日圓持續貶值，對台灣機械外銷訂單競爭有很大影響。

商品推薦