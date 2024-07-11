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ESG最前線／三大因素 衝擊法遵合規

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

本月雲林縣斗六市的一處新建廠房，外圍鷹架倒塌後擊中員工，造成二死三傷的不幸重大意外。主管機關初步勘查後發現兩大缺失：一是鷹架的壁連座未使用符合國家標準的材質（CNS4750鍍芯鋼管），二是外牆模板與施工架未依預估最大負荷載重進行設計。職安署依照《職業安全衛生法》第6條第1項規定的最高罰額，向營造公司裁罰30萬元。

「合規」一直是企業運作的「最低標準」，多數企業在沒有發生意外之前，也都認為自身運作是符合規定的。但是為何在實務運作上，不時發生明顯違規事件，並付出沉重的代價？以上述事件為例，「未使用標準材質」以及「未依規定設計」只是觸發意外發生的各別原因，如同冰山浮在水面上看得到的一角。

然而暗藏在水面下、占大部分體積的冰山，意指問題真正的「系統性原因」，是管理者需要從源頭去正視的。而「法遵合規（compliance）」未落實的系統性原因，可以歸納為三類。

首先是「適用性法規」的完整掌握愈來愈不容易。近年來產業界ESG、ESH意識抬頭，政府部門針對永續議題的監管力道加大，國際供應鏈也有更多具體的要求，加速驅動法令規範的修訂。企業內負責法規鑑別與查核的部門，若是對產業法規沒有相當的熟稔，或是使用法規資料庫等數位工具，很容易遺漏源頭法規的增減及異動。

其次，法規鑑別活動的規劃、執行、審核及追蹤改善，多數公司缺乏一個系統化的流程。由於法條數量多、內容繁雜，在使用傳統文書工具（如Excel試算表）的情況下，不僅跨部門協作的效率不彰，「法規鑑別歷程」的寶貴資料未能妥善保存，此為「知識管理（Knowledge Management）」亟待加強的一環。

第三，高層主管的強力支持，才是建立合規文化、邁向永續經營的關鍵。有時企業太過輕忽合規需要投入的人力、資源，僅交由少數執行者做稽核把關的動作。

事實上，建立一套合規系統（如軟體工具）並不是最主要的費用支出來源，而是在公司政策的支持下，確實將合規所需要的運作體系，落實到每一個部門的運作，而非稽核單位的例行公事。

斗六 軟體

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