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創新平台／綠能新創 搶當淨零新勢力

經濟日報／ 李珣瑛
起而行綠能為工研院衍生新創公司，展示電動車充電樁及雲充電管理服務平台產品完整度，由左而由工研院資深副總暨協理蘇孟宗、經濟部產業技術司副司長周崇斌、起而起綠能董事長簡金品、士林電機總經理謝漢章、士林電機執行副總董濟仁、起而行綠能業務游樂祈。 圖／工研院提供
起而行綠能為工研院衍生新創公司，展示電動車充電樁及雲充電管理服務平台產品完整度，由左而由工研院資深副總暨協理蘇孟宗、經濟部產業技術司副司長周崇斌、起而起綠能董事長簡金品、士林電機總經理謝漢章、士林電機執行副總董濟仁、起而行綠能業務游樂祈。 圖／工研院提供

工研院素有CEO搖籃之稱，已培育超過數百位CEO，堪稱台灣科技產業的人才庫。最近又將增添一家上市公司「起而行綠能」（eTreego），這家由工研院在2017年成立的新創公司，在董事長簡金品帶領下，不僅取得台灣電動汽車充電樁的三成市占率，還成功拓展至美國、日本與東南亞市場。

2023年，該公司完成A輪募資5.7億元，並計劃在2025年掛牌上市，迅速崛起成為全球電動汽機車充電產業鏈的重要角色。

簡金品曾在工研院任職長達17年，過去他曾在經濟部產業技術司科技專案支持下，投入電動車充電的研究，更在研發的過程中，逐步確立以電動車充電系統技術作為創業圓夢的規劃。

2017年，簡金品帶著工研院的團隊成員，以十年以上的研發經驗進軍市場，採取代工生產（OEM）以及原廠委託設計代工（ODM）雙線發展策略，幫助任何想要發展充電樁業務的廠商，客製化充電產品，舉凡電動汽、機車、油電混合車所需的充電器，包括大型的超級快充、路邊停車格的充電樁，乃至家用充電座等，幾乎所有「電動車想像得到的充電配備，起而行綠能都有」，充電樁也附加刷卡、線上支付等功能，方便客戶打造各式創新商業模式。

創業初期，簡金品為了爭取訂單，親自跑業務，不但全年飛行至少70趟到國外找客戶，甚至曾經在冰天雪地的工廠外等候數小時，只為得到一次介紹產品的機會。

然而，陌生業務拜訪還不是最困難的地方，簡金品還得同時掌握國際局勢，應對財務管理、搶占市場等挑戰接踵而來，他都樂觀面對一一扛下壓力，也正是因為這股拚勁，讓起而行綠能維持高標準的品質與服務，成為客戶信賴的合作夥伴。

起而行綠能的好成績，吸引士林電機與和泰集團的入股支持，2023年與起而行共同創立「充壩技術服務公司」，提供智慧充電服務。

面對百家爭鳴的電動車充電市場，起而行優勢何在？

簡金品認為，起而行綠能的勝出關鍵在於軟硬整合、高度客製化以及提供一條龍服務，由起而行綠能提供充電硬體、充壩提供管理平台和軟體，分進合擊，滿足更多不同客戶的需求。

從工研院實驗室到全球市場，起而行綠能用實際行動證明台灣科技企業在國際上的競爭力，未來也將持續推進全球布局，對接印尼等東協市場，為世界各地的電動車主提供高效、便捷的充電解決方案。

工研院 綠能 電動車

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